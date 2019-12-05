日本埼玉3屋6屍命案 犯嫌二審逃過死刑

秘魯籍犯嫌4年前在日本殺害6人，今天二審以犯嫌「不具充分責任能力」為由，撤銷死刑判決，改判無期徒刑，引起被害人家屬不滿。圖為當地警方搜索其中一名被害人住處。（美聯社檔案照）

2019-12-05 18:58:04

〔中央社〕秘魯籍犯嫌4年前殺害6人，一審被判死刑，東京高等法院今天二審時以犯嫌「不具充分責任能力」為由，撤銷死刑判決，改判無期徒刑。被害人家屬對二審判決不滿，盼檢方上訴。

日本放送協會（NHK）報導，34歲秘魯籍犯嫌被控在2015年9月接連侵入埼玉縣熊谷市3間民宅，殺害包括2名小學生在內的6人，被檢方以強盜殺人罪嫌起訴。

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埼玉地方法院一審依檢方求處判決死刑，但被告律師提出上訴，認為被告嚴重受思覺失調症（Schizophrenia）影響，無責任能力，主張被告無罪。

東京高等法院今天進行二審審理，法官大熊一之說，因被告罹患思覺失調症，無法否定可能產生被人追蹤的幻想，進而侵入民宅殺人，不具充分責任能力。

法官說，毫無過錯的6人生命突然被奪走，從結果來看犯行重大，如果不看責任能力這點，只能判處極刑，但考量責任能力才在法律上減輕其刑。

對二審判決結果，被害人家屬感到憤憤不平。一名男性家屬說，變成這種無法認同的情況，現在的心情可說無言以對，「面對重要家人死去的心情，法官不懂，希望法官可以重新考量」，也希望檢察廳能上訴到最高法院。

東京高等檢察廳次席檢察官久木元伸說，對二審推翻一審判決改判無期徒刑感到遺憾，他們會在仔細研究判決書內容後，做出適當應對。

這是裁判員制度在一審審理作出死刑判決後，第6起到二審時遭撤銷的案例。

外界批評，僅由二審法官個人判斷就推翻裁判員作出的死刑判斷，是「輕視市民想法」，但最高法院曾於2015年認為，選擇判處死刑要基於過去判例，必須慎重且符合公平性。

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