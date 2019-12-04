東京奧運聖火傳遞福島起點 被查出輻射量異常

日本東京奧運聖火明年3月底從福島縣的足球國練中心「J-VILLAGE」出發。（法新社）

2019-12-04 20:48:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運聖火明年3月底從福島縣的足球國練中心「J-VILLAGE」出發，但日本環境省今（4）日透露，「J-VILLAGE」相鄰的停車場有部分區域空間輻射量較高，當局已要求東京電力公司再次去污。

J-VILLAGE位於福島縣濱通南部，2011年福島核災發生後，由於此處距離福島核一廠僅有20公里，被政府借用為核災事故處理的對應據點，該中心今年4月下旬才全面恢復營運，因具有災區重建的重大象徵意義，所以被選為聖火傳遞的起點。

請繼續往下閱讀...

根據《共同社》報導，環保團體綠色和平組織10月對J-VILLAGE周圍展開調查，發現異常的輻射量，隨後將結果送交環境省。綠色和平負責人說，聖火傳遞將聚集大量的人潮，因此有必要進一步調查並再次去污」。

環境省表示，空間輻射量較高的是與J-VILLAGE相鄰的楢葉町營停車場部分區域，已要求東電對該地區未經鋪設的地面再次去污。東電3日去除了周圍約0.03立方米的土和草，調查放射性物質的種類等。

根據東電的調查，在去污地區1公尺高的位置測得每小時1.79微西弗的輻射量，超過日本政府訂定的0.23微西弗的去污標準。地表輻射量為70.2微西弗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法