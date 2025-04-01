南投縣長許淑華母親被爆賴債上千萬元 縣府︰爆料非屬實

南投縣長許淑華母親，遭爆料賴債上千萬元，惟許淑華透過過縣府新聞及行政處回應表示非屬實。（截取自許淑華臉書）

2025/04/01 10:17

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣長許淑華母親遭爆料疑因積欠賭債，打著許淑華名號，以知道很多縣政建設可以讓蕭姓債主等人分一杯羹利誘，向蕭男等人借貸上千萬元，事後卻賴債不還。對此，許淑華未回應，惟1日透過縣府新聞及行政處表示，縣長不會假公濟私，向母親透露任何縣政建設等公務機密，爆料非屬實，盼勿濫用媒體公器達到詆毀她及縣府團隊目的。

週刊報導南投縣長許淑華母親疑似積欠六合彩等大筆賭債，為了還債，打著女兒名號及知道縣府很多推動中的建設，可以讓熟識20多年的蕭姓男子分一杯羹為由借錢，蕭男還介紹友人借了600萬元給她，並簽下借據，共借貸上千萬元，惟事後許母卻賴帳不還。許淑華得知後，曾請助理聯繫蕭男等人到家中喬債，卻被許母制止，讓許淑華相當傷腦筋。蕭男忍無可忍，兩度向南投市公所申請調解，但許母均未出面。

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針對此事，許淑華本人未回應，惟今天透過縣府新聞及行政處長蔡明志表示，縣長不會假公濟私，向母親透露任何縣政建設等公務機密，爆料非屬實，不知爆料者有何目的，盼勿濫用媒體公器詆毀她本人及縣府團隊努力工作的形象，且對長輩造成傷害及壓力。

南投縣議員沈夙崢則指出，許縣長母親在外借貸衍生的相關問題，地方早有傳聞，由於縣長這個位置，資源分配權力相當大，她要提醒縣長及縣府團隊推動任何建設及開發案務必專業秉公處理，尤其財劃法修正後南投可能增加上百億元預算，絕不能循私舞弊，落入私人口袋，她會好好監督。

據了解，許淑華的父親許天送曾任南投市民代表會主席，許淑華競選縣長期間，許天送早年興建位於南投市的三玄宮，即遭爆料長期違法占用國有地，事後監察院認為市公所明知卻未查報，南投縣府也缺乏積極作為，有重大違失，曾對縣府提出糾正。如今許母也遭爆料欠債不還，均不免讓許淑華從政之路蒙上陰影。

南投縣長許淑華母親遭爆賴債上千萬元，恐使其從政之路蒙上陰影。（記者張協昇攝）

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