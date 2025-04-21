4/21 今彩539開出2注！800萬獎落新北、台中 威力彩摃龜

今晚（21日）開獎的第114000098期今彩539頭獎開出2注；第114000032期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/04/21 22:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（21日）開獎的第114000098期今彩539頭獎開出2注，由新北市永和區中興街19號1樓的「耀旺彩券行」及台中市北區金龍里益華街18號1樓的「金得億彩券行」開出；第114000032期威力彩頭獎摃龜。

第114000032期威力彩中獎號碼為「第一區：05、09、20、29、35、36。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共67注中獎，每注可得2萬元；伍獎共258注中獎，每注可得4000元；陸獎共2109注中獎，每注可得800元；柒獎共3481注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8773注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬5251注中獎，每注可得100元；普獎共4萬2358注中獎，每注可得100元。

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第114000098期今彩539中獎號碼為「02、06、12、14、24」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共233注中獎，每注可得2萬元；參獎共7343注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7716注中獎，每注可得50元。

第114000098期39樂合彩中獎號碼為「02、06、12、14、24」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共280注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9038注中獎，每注可得1125元。

第114000098期3星彩中獎號碼為「504」。壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第114000098期4星彩中獎號碼為「7408」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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