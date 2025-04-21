高溫再升！週二各地炎熱午後零星雨 東南部留意焚風衝38度

週二各地仍為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/04/21 21:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（22日）各地仍為晴到多雲的天氣；白天高溫比今天更高一些，東半部約31到33度，西半部約33至35度，尤其東南部有焚風發生的機率，高溫可能達到38度，民眾做戶外活動時應做好防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週二天氣跟今天類似，午後山區有零星短暫陣雨；金門、馬祖及夜晚至清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；另外因西南風增強，蘭嶼、桃園至新竹、恆春半島、金馬局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

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氣溫方面，各地夜晚清晨低溫普遍在23至25度，白天高溫比今天更高一些，東南部有焚風發生的機率，高溫可能達到38度，大台北局部地區、南部近山區或河谷溫度約36至37度；離島氣溫：澎湖23至29度，金門22至27度，馬祖氣溫21至26度。

天氣風險公司提醒，週二將是相當炎熱的一天，特別是可能受到背風面沉降增溫作用影響的大台北地區，預報高溫來到35-36度；面迎暖空氣的中南部地區也可能因為暖空氣堆積作用加上陽光加熱作用，出現33-35度的高溫。

紫外線方面，週二全台皆為「過量級」。

空氣品質方面，週二鋒面前緣，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門，夜晚至清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

週二東南部有焚風發生的機率，高溫可能達到38度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週二全台皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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