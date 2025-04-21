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    世界領袖致哀 盛讚教宗是偉人、謙遜關懷弱勢倡導和平

    羅馬天主教教宗方濟各昨天在梵蒂岡聖彼得大教堂現身，向現場3.5萬名信眾揮手致意，今天就傳出病逝消息，各國領袖紛紛致哀。（法新社）

    羅馬天主教教宗方濟各昨天在梵蒂岡聖彼得大教堂現身，向現場3.5萬名信眾揮手致意，今天就傳出病逝消息，各國領袖紛紛致哀。（法新社）

    2025/04/21 21:46

    〔中央社〕羅馬天主教教宗方濟各今天逝世，享壽88歲。全球主要國家領袖紛紛致哀，痛悼世界失去一位偉人，並且盛讚教宗性格謙遜、關懷弱勢並倡導和平。

    白宮在社群媒體X發文寫道「息止安所，教宗方濟各（Pope Francis）」，並且附上美國總統川普（Donald Trump）及副總統范斯（JD Vance）各自與教宗的合照。

    川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「教宗方濟各安息吧！願上主保佑他及所有愛他的人！」

    范斯復活節才會見教宗，沒想到不久便聽聞他的死訊。他發文說：「我向全世界數以百萬計熱愛他的基督徒表達深切慰問。」

    英國國王查爾斯三世（King Charles III）表示，他與王后卡蜜拉（Queen Camilla）「心情沉重」，對於教宗的「同情心」及對信徒的「不懈奉獻」，他們深表敬意。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是最先向教宗致敬的世界領袖之一，他盛讚方濟各虛懷若谷，站在最弱勢群體那一邊。

    歐盟執委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，教宗「的謙卑和對不幸者的真純愛心，激勵了數以百萬計的人，範圍遠遠超過天主教會」。

    德國候任總理梅爾茨（Friedrich Merz）說，方濟各將因他對社會最弱勢族群的不懈奉獻，永為世人銘記。

    義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示：「教宗方濟各回到天父的家。這是一個令人深感悲傷的消息，因為一位偉人離開了我們。」

    西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）則稱讚教宗對於「和平、社會正義和最弱勢群體的奉獻，留下了深遠的遺產」。

    對於教宗之死，就連以穆斯林為主的伊朗也深感痛心。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）在記者會表示：「我的同事剛告訴我這個消息...我向全世界所有基督徒表達哀悼之意。」

    以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）盛讚教宗「信仰堅定，滿懷同情心，一生致力幫助窮人，在這個動盪世界中呼籲和平」。

    印度總理莫迪（Narendra Modi）在X發表聲明說，教宗方濟各是同情心、謙遜及勇氣的燈塔，將永為世人銘記。

    克里姆林宮說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已向梵蒂岡表達哀悼之意，稱許「他在擔任教宗這些年，積極推動俄羅斯東正教和羅馬天主教會之間的對話，以及俄羅斯和羅馬教廷之間的建設性合作」。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則在社群媒體寫道：「我們與天主教徒及所有基督徒同感悲痛。」

    阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）在X發文表示，今晨悲痛得知教宗過世，現在已息止安所。

    台灣總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德聞訊後深感哀悼不捨，向教廷致以台灣政府與人民誠摯悼念與深切慰問。郭雅慧說，台灣將持續深化與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，持續深化與梵蒂岡的深厚邦誼。

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