怎麼看都是鳥！日本網友採收「鴿子轉世」地瓜

無論從哪個角度看，外觀栩栩如生，如同真正的鴿子或鴨子。（Shiancats＠Twitter）

2019-12-05 19:09:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣一名網友1日發布推特，指出他在自家田地挖出2顆「神似鳥類」的地瓜，從鳥喙到尾翼的形狀和弧度都栩栩如生，在網上引發熱烈討論。

原PO表示，明明挖出地瓜，但無論怎麼看都只像是一隻鳥，就連鳥類的肌肉線條也被完美表現出來。根據照片顯示，2顆地瓜無論從哪個角度觀察，都會不禁讓人聯想到鳥，相當有趣。

請繼續往下閱讀...

在推文爆紅後，原PO接受富士電視台節目《鬧鐘電視》訪問時表示：「要吃的話太可惜了，暫時會先放在家中當擺飾。」

此文一出，許多網友紛紛表示「看起來像是鴿子或鴨子」、「這塊農地被鳥靈附身了」、「被魔法變成地瓜的鳥」、「前世是鳥的地瓜」。此外，不少人也分享自家採收的「畸形蔬果」，包括採收到外型如同小雞的番茄、像是灰頸冠鶴的蘿蔔，以及在工作地點挖到乍看非常強壯的「鴿子薯」等。

日本網友挖到2顆外型神似鳥類的地瓜。（Shiancats＠Twitter）

有網友則是採收到乍看非常強壯的「鴿子薯」。（roku_bump＠Twitter）

有人挖到外觀可愛，如同小雞的番茄。（gobluemountains＠Twitter）

另外也有網友採收到像是「灰頸冠鶴」的蘿蔔。（play_fullpower＠Twitter）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法