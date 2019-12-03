因為是香港人…分析師揭露任職14年「被離職」

中國交通銀行香港分行的首席分析師羅家聰10月被迫離職，在接受專訪時表示，中國高層認為他香港人的身份，不適合代表中資銀行發言。（彭博）

2019-12-03 15:18:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒，一些企業的人事也受到波及，中國交通銀行香港分行的首席分析師羅家聰10月被迫離職，在接受英國《金融時報》訪問時透露「被離職」主因，竟是中國高層認為「由港人代表中資銀行發言並不適合」，並透露一些企業有不聘用香港青年的趨勢。

根據《金融時報》 報導，在財經界有「香港末日博士」之稱的羅家聰，於10月離開工作14年之久的中國交銀香港分行。他受訪時指出，交銀內部近年來氣氛緊張，加上反送中運動，使香港及中國員工對立嚴重，也是他「被離職」的導火線，因為中國資方認為他香港人的身份，不適合代表中資銀行發言。

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羅家聰也透露，交銀高層對他的一些言論特別不滿，例如某次他在電台節目中表示，2003年的SARS疫情對香港經濟的打擊大於反送中示威，公然抵觸中共官方的說法。相對5年前雨傘革命，現在公司內反應大得多，「連你的觀點都要審查」。

羅家聰認為，中資銀行在港的策略也有所改變，漸漸地不去聘用香港年輕人。《金融時報》再訪問幾位金融機構高層，皆表示擔心影響與中國客戶的關係，對於聘用參加示威的香港年輕人感到「恐懼」。其他一些公司機構也表示，私下都有不成文規定，避免聘用參與示威的香港人。

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