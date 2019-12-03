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香港法案》中國停美艦赴港休整 法媒吐槽：對美方沒影響

針對美國完成《香港人權與民主法案》，中國反制暫停美軍艦赴香港休整，不過，被法媒吐槽指對美沒影響。（路透）

針對美國完成《香港人權與民主法案》，中國反制暫停美軍艦赴香港休整，不過，被法媒吐槽指對美沒影響。（路透）

2019-12-03 08:05:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，升高美中緊張關係，中國昨天祭出反制，由外交部宣布，即日起暫停審批美軍艦機赴香港的休整申請並對「人權觀察」、「自由之家」、「美國國家民主基金會」等5家非政府組織實施制裁。不過，這些反制措施卻被國際關係專家吐槽，指不會對美方產生重大影響，算是「溫和」反應。

《法廣》引述法媒《回聲報》直指中方反制措施「不是很強烈」，且「象徵意義大於實際意義」，其中，資深亞洲新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係研究院國防與戰略研究所助理教授麥克·拉斯卡（Michael Raska）更挑明，「從軍事角度上看，對美方不會產生大的影響；但從政治意義上來看的話，上述決定標誌着中美緊張局勢還會繼續」。

專家認為，中國如果真的強硬反制的話，北京當局可以召見美國駐華大使、故意拖延和美國新一輪的貿易談判等等，但是，中國並沒有這樣做，顯現是一溫和回應。

另外，中方點名要制裁5間非政府組織，只說他們在香港反送中抗爭中「表現惡劣」，但沒有詳細交代制裁具體內容。

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