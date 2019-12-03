中國祭對美制裁 環時嗆聲：解放軍就駐紮在香港

美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，引發中國強烈反彈，中國外交部昨更宣布，自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請。（資料照，路透）

2019-12-03 07:35:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，引發中國強烈反彈，中國外交部昨更宣布，自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，中國官媒《環球時報》也跟進發表社評，稱這只是中方的最輕的第一波反制，並強調「解放軍就駐紮在香港」。

川普上週簽署《香港人權與民主法案》後，立刻引發中國急跳腳，中國外交部發言人華春瑩昨指出，針對美方無理行為，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，晚間《環球時報》也跟進發表社評，稱「這只是中方第一波反制，美方須收斂」、「香港是中國的領土，沒有任何力量能夠改變或者削弱這一現實」。

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評論中強調，外交部宣布即起暫停審批美國軍艦赴港休整的申請，並對「美國國家民主基金會」、「人權觀察」等5家非政府組織實施制裁，這些措施只是最輕反制，並稱中國至今還是比較克制，若美方繼續升級在香港的挑釁，不代表北京在必要時不會再出重手。文中也強調「任何一方都不能忘記一個事實，解放軍就駐紮在香港。它不是擺設，在基本法受到嚴重衝擊的情況下，這支軍隊必將依法對惡勢力予以迎頭痛擊，為香港的局勢托底。」恫嚇意味十分濃厚。

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