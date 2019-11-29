抗議蓋火葬場 廣東小鎮竟遭催淚彈鎮壓

網友把廣東抗議照片和影像上傳微博，但目前已遭刪除。（中央社）

2019-11-29 17:36:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東民眾近日抗議當地興建火葬場，遭警方鎮壓、施放催淚彈，上網控訴卻遭微博刪除。臉書專頁「說中國」評論，中國的群體性事件是否逐漸朝向「公益」發展是觀察焦點，而連結到香港反送中事件，北京態度「老神在在」，由此可知中共對遍地的五毛、小粉紅有信心。

綜合媒體報導，廣東茂名化州市文樓鎮民眾指出，當地政府聲稱要建生態公園，取得大家的簽名之後，卻公告蓋火葬場，引起村民不滿。28日，村民想請願，卻遭防暴警察攔阻，甚至有學生被警察打傷，衝突期間有人破壞警車，遭警方開槍示警、施放催淚彈。當地民眾在微博以文字訊息控訴，相關影片無法上傳，多篇相關貼文也遭刪除。

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臉書專頁「說中國」對此評論，中國最早的群體性事件起因於「農村集體所有體制的土地利益受損」，屬於「私利」範圍，雖然後來的廈門反PX事件屬於「公益」，但多數案例是類似反對焚化爐興建等「鄰蔽」問題，未來是否逐漸從「私利」往「公益」發展有待觀察。

評論寫道，廣東抗議火葬場的新聞點在於與香港反送中的連結。中國北京面對顏色革命時「戒慎恐懼」，應對反送中卻老神在在，仔細比對兩者就能得知，北京對中國社會的遍地五毛、小粉紅，是有信心的。

民眾控訴相關影片、訊息遭到屏蔽（刪除）。（中央社）

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