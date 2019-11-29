談香港局勢 華郵：凸顯習近平並不全然了解民主

《華盛頓郵報》認為，香港現況凸顯出習近平（左）與中國這個獨裁的「黨國」並不全然了解民主。（法新社）

2019-11-29 15:32:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒數月後，泛民主派人士在日前舉行的香港區議會選舉中大獲全勝。《華盛頓郵報》編輯委員會今（29）日發表社論指出，香港的現況凸顯了中國領導人習近平和中國這個獨裁的「黨國」，既不能接受民主，也不全然了解民主的真諦。

《華盛頓郵報》社論表明，打從一開始，問題就出在北京高層與他們在香港的代理人、香港特首林鄭月娥身上，他們的思想封閉且刻板，將一群受夠了的香港民眾描繪成暴民、罪犯、恐怖分子，拒絕聽取他們的聲音，讓原本和平的反送中運動進一步衍生出五大訴求，抗爭也隨之升級。

請繼續往下閱讀...

而當香港區議會選舉即將舉行之際，北京當局依然滿懷自信，堅信「沉默的大多數」將會展現他們對政府的支持。但最終，泛民主派人士獲得了壓倒性勝利，控制了全香港18個區議會當中的17個，也擴大了他們的影響力。

社論指出，如此現況凸顯出習近平和中國這個獨裁的「黨國」，既不能接受民主，也並不全然了解民主。他們希望香港和中國其他地區一樣，服從、缺乏言論自由，被沒有正當性的統治者統治，並且臣服於全面的國家監控。

然而，香港人在區議會選舉中發出了堅定且清晰的聲音，他們珍惜自由、法治以及選舉的正當性，如果中國領導人一如既往地以否認、恐嚇、脅迫等方式回應，將會犯下嚴重的錯誤。

社論最後寫道，「哈囉北京，這是來自香港的聲音，你們現在能聽到我們了嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法