為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

談香港局勢 華郵：凸顯習近平並不全然了解民主

《華盛頓郵報》認為，香港現況凸顯出習近平（左）與中國這個獨裁的「黨國」並不全然了解民主。（法新社）

《華盛頓郵報》認為，香港現況凸顯出習近平（左）與中國這個獨裁的「黨國」並不全然了解民主。（法新社）

2019-11-29 15:32:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒數月後，泛民主派人士在日前舉行的香港區議會選舉中大獲全勝。《華盛頓郵報》編輯委員會今（29）日發表社論指出，香港的現況凸顯了中國領導人習近平和中國這個獨裁的「黨國」，既不能接受民主，也不全然了解民主的真諦。

《華盛頓郵報》社論表明，打從一開始，問題就出在北京高層與他們在香港的代理人、香港特首林鄭月娥身上，他們的思想封閉且刻板，將一群受夠了的香港民眾描繪成暴民、罪犯、恐怖分子，拒絕聽取他們的聲音，讓原本和平的反送中運動進一步衍生出五大訴求，抗爭也隨之升級。

而當香港區議會選舉即將舉行之際，北京當局依然滿懷自信，堅信「沉默的大多數」將會展現他們對政府的支持。但最終，泛民主派人士獲得了壓倒性勝利，控制了全香港18個區議會當中的17個，也擴大了他們的影響力。

社論指出，如此現況凸顯出習近平和中國這個獨裁的「黨國」，既不能接受民主，也並不全然了解民主。他們希望香港和中國其他地區一樣，服從、缺乏言論自由，被沒有正當性的統治者統治，並且臣服於全面的國家監控。

然而，香港人在區議會選舉中發出了堅定且清晰的聲音，他們珍惜自由、法治以及選舉的正當性，如果中國領導人一如既往地以否認、恐嚇、脅迫等方式回應，將會犯下嚴重的錯誤。

社論最後寫道，「哈囉北京，這是來自香港的聲音，你們現在能聽到我們了嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
川普簽香港人權法案中國氣炸 外媒：北京無有效反擊選項
2019-11-29 08:25

川普簽香港人權法案中國氣炸 外媒：北京無有效反擊選項
共諜投誠又遇親中派慘敗！ 華郵：習近平內外交困
2019-11-27 15:18

共諜投誠又遇親中派慘敗！ 華郵：習近平內外交困
遠東新多元創新布局 2020變中求穩

遠東新多元創新布局 2020變中求穩
香港起義！《經濟學人》：習近平手段粗暴 激怒周邊地區
2019-11-24 13:24

香港起義！《經濟學人》：習近平手段粗暴 激怒周邊地區
香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因
2019-11-16 17:55

香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因
瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況

瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況
習近平揚言分裂中國必粉身碎骨 學者解析反曝露「焦慮」
2019-10-16 07:21

習近平揚言分裂中國必粉身碎骨 學者解析反曝露「焦慮」
香港問題惡化 《紐時》：習近平錯誤處理所致
2019-09-09 07:31

香港問題惡化 《紐時》：習近平錯誤處理所致

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播