香港人反抗》上傳Free HK照遭舉報 港足球員面臨退賽壓力

2019-10-09 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕近來無論是美國職籃（NBA）、爐石比賽或是珠寶商蒂芬妮，都傳出中國打壓香港問題。而香港花式足球員黎俊賢，由於日前在私人社群平台上傳寫有「Free HK」的照片，遭人匿名舉報，並傳出亞太區花式足球錦標賽的主辦單位擔心黎俊賢的言論會「帶來麻煩」，暗示希望黎俊賢能退賽。

根據香港媒體《體路 》報導，在美國知名品牌Vans將一款代表反送中運動的設計鞋款下架後，黎俊賢在Instagram上傳寫有「Free HK」的黑色鞋子。不過，另一名香港花式足球員施寶盛卻收到比賽負責人的訊息指，有人匿名舉報黎俊賢，並擔心黎俊賢會為比賽帶來麻煩。報導指，比賽負責人暗示，希望黎俊賢退賽甚或取消他的參賽資格。

過去曾因接受訪問時談及「香港人」身分，就曾被取消花式足球世界盃參賽資格的黎俊賢，除了對此表示無奈以外，也說：「但同時也很可笑，因為只是一張『Free HK』的照片就暗示取消我選手資格，將我標籤為港獨。」

黎俊賢指，如果最終自己因為捍衛自身的核心價值而被取消資格，只能說感到遺憾，「因為花式足球本來就是不分國界種族的運動，我深信每人均可享有平等和自由的權利，同時這亦是我所追求的，不會因為要參加某些會自我審查的比賽而改變。」

而施寶盛對此事件表達強烈關注，他認為，「如果連自身的言論自由和保護香港的信念都被奪去，請問贏了世界又如何？」，並指已向國際花式足球聯盟查詢。

黎俊賢原定代表香港於本月19日至20日參加在中國長沙舉行的「2019中國及亞太區花式足球錦標賽」。

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