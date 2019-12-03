中共大力清洗宗教出版物 連多年前購買也遭追查

中共以「掃黃打非」為名對宗教書籍進行清洗，未經許可的非官方書籍不僅無法購買、持有，連以前購買紀錄也被追查。（路透）

2019-12-03 10:35:34

〔即時新聞／綜合報導〕中共大力打壓宗教自由，強力控管宗教書籍，繼去年「全網下架」聖經後，又採取進一步的措施。長期關注中國人權的《寒冬》雜誌揭露，中共以「掃黃打非」為名對宗教書籍進行清洗，未經許可的非官方書籍不僅無法購買、持有，連以前購買紀錄也被追查。

根據《寒冬》報導，今年10月，江西省一名家庭教會的講道人遭到警方調查，原因是3年前，他曾在網路上購買一本美國出版的宗教書籍。警方如同犯人一樣對待他，不僅沒收書籍，還拍照、採集指紋以及檢查其手機訊息。

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對此，一名政府內部人士向《寒冬》透露，「警察是通過網絡購買紀錄追查到他，這樣監控市民購物的情況在中國很普遍。」

根據報導，今年9月，浙江省台州市的一對夫妻也遭到當地警察逮捕，被控販售從香港、台灣、美國等地引進的宗教書籍。公安在全國內追查曾經從這對夫妻手中買過書的人，據悉，連在2年前、人住在河南等其他省份的購書者也被遭到調查。

一名匿名的宗教刊物編輯告訴《寒冬》，表示現在私自發行刊物就是大罪，「只有政府批准的才可以發行，即便如此，刊物上很多事都不能說，拆十字架的事更不能說，自習近平上台以後，抓得越來越緊。」

受政府壓力，許多宗教刊物被停刊，相關人士遭逮捕或調查，例如基督教刊物《春雨報》、天主教刊物《和風》、《方舟報》等。

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