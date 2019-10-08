藏人悲歌！中共企圖扶植冒牌達賴喇嘛 傳計劃已箭在弦上

2019-10-08 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕1950年解放軍入侵西藏，將其納入統治，中共更企圖控制藏傳佛教，劫持第11世班禪喇嘛，改立他人。今年10月5日，第3次流亡藏人特別大會在印度達蘭薩拉落幕，共有24個國家的340位藏人代表出席，會議首要討論的議題，即是中共計劃在第14世達賴喇嘛圓寂後，指定一名受共產黨控制的冒牌達賴喇嘛。達賴喇嘛現年84歲，健康狀況出現了一些問題。

根據中國人權雜誌《寒冬》報導，中共於2007年頒布的《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》，規定只有中共才有權指定哪位藏傳佛教喇嘛有資格轉世、控制轉世的尋訪過程，以及鑑別轉世靈童的身份。可笑的是，中共為無神論的政黨，居然要負責藏傳佛教轉世的工作，目的就是要挑選繼承人，成為中共控制的傀儡。

報導指出，中共過去就是這麼做的，班禪喇嘛是藏傳佛教格魯派（Geluk）中僅次於達賴喇嘛的僧侶，1989年，第10世班禪喇嘛圓寂，達賴喇嘛認定6歲的根敦確吉尼瑪為班禪喇嘛的轉世，但根敦確吉尼瑪被中共劫持，從此再也沒有人見過他，改立確吉傑布為第10世班禪喇嘛，在佛教界為中共官方喉舌，雖然他是冒牌的，不過，一些屈於中國的國際組織和國家，不會是他為假的班禪喇嘛。

在大會上代表都明白，只要第14世達賴喇嘛圓寂後，中共就會扶植自己的「第15世達賴喇嘛」，計劃已箭在弦上，中方已經開始努力說服印度政府接受中共選定的達賴喇嘛，並威脅印方別插手中國事務，藏人行政中央司政洛桑森格博士在會上表示，「如果中共連印度這樣的新興大國都敢威脅，可想而知，他們會怎樣霸凌其他小國。」

目前，似乎只有美國願意抵制中共選定的冒牌達賴喇嘛，美國國會及行政當局中國委員會主席民主黨籍眾議員麥克高文（James McGovern），和共同主席共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）、以及多名兩黨參、眾議員共同提交《2019年西藏政策及支持法案》，保障藏人宗教自由，對插手選定賴喇嘛轉世的中共官員實施制裁，以及要求美國官方機構及組織不能認可冒牌貨。

其他國家及各地的佛教組織似乎缺乏對抗中共的意識，面對壓迫，達賴喇嘛與流亡藏人在國際上的處境仍十分艱難。

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