中梵協議一週年 歐洲宗教團體︰中國仍持續迫害教徒

2019-09-26 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國大規模打壓宗教，不僅強拆教堂，更迫害教徒的宗教自由。歐洲學者及宗教團體在一場研討會表示，中國推動「宗教中國化」，以令宗教成為政治工具，在北京與梵諦岡在主教任命權上達成臨時協議的一週年，中國教徒仍遭當局監控、限制及迫害，現況令人擔心。

根據《法國國際廣播電台》 報導，歐洲議會昨日（25日）舉辦「天主教宗教自由在中國」研討會，由歐洲議會議員索埃德羅娃（Michaela Sojdrova）及魯森（Bert-Jan Ruissen）共同主持，與會來賓邀請捷克漢學家羅然（Olga Lomova）、全球基督徒團結陣線執行長湯瑪斯（Mervyn Thomas）、《寒冬》雜誌主編雷斯平提（Marco Respinti）及宗教倡議團體Open Doors International駐歐盟代表希爾（Anna Hill），對談中國宗教自由的現況。研討會適逢「中梵主教任命臨時協議」簽署一週年之際，因此出席人數相當踴躍。

羅然表示，中國國家主席習近平推動「宗教中國化」，宗教事務交由統戰部掌管，將共產黨思想寫入教義，宗教變成為政治服務的工具。他指出，中國之所以願意在主教任命上對梵諦岡讓步，僅是為了打擊台梵邦交。

雷斯平提表示，中梵臨時協議並未改善當地天主教徒的處境，中國依然對宗教團體及信徒監控及迫害、強拆教堂與十字架，甚至有以習近平畫像代替耶穌、神職人員遭當局軟禁，下落不明的案例。

希爾則呼籲歐盟對中國迫害宗教有所表態，歐盟執委會應繼續派特使給中國施加壓力，頓促中國允許聯合國及歐盟調查員訪問新疆等地區。

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