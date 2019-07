彭斯宣稱要處理中國宗教問題 北京：大言不慚

2019-07-12 22:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國副總統彭斯(Mike Pence)日前表示,美國作為全世界「自由的燈塔」,將解決存在於中國甚至整個世界的宗教自由問題。中國外交部今(12)日回應,美國沒獲得授權、沒有能力,也沒有水平,說這話「似乎有點大言不慚」。

適逢中國鎮壓法輪功20週年紀念日,10日有媒體問副總統彭斯相關問題。彭斯宣稱美國是「全世界的自由燈塔(a beacon of freedom for all the world)」,倡導世界各地的宗教自由。下週有場部長級會議在華盛頓召開,將處理存在於中國及世界各地的相關問題。

美國自稱世界自由燈塔一事,中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會上說,「但這燈塔似乎不怎麼亮了」,美國號稱想解決中國和全世界的問題,「這似乎有點大言不慚」。

耿爽強調,美國沒這個責任、沒獲授權、沒有能力也沒有這個水平,建議美國「還是先把自己的事情解決好再說。」

耿爽指出,對於美國下週舉辦的「促進宗教自由」部長級會議,中國一直以來都反對美國利用宗教問題干涉別國內政,「我們要求美方尊重事實、摒棄偏見,客觀公正看待中國和其他國家的宗教政策和宗教信仰自由狀況,多做有利於促進中美關係發展的事情,多做有利於促進世界各國友好的事情。」

