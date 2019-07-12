彭斯宣稱要處理中國宗教問題 北京：大言不慚

2019-07-12 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）日前表示，美國作為全世界「自由的燈塔」，將解決存在於中國甚至整個世界的宗教自由問題。中國外交部今（12）日回應，美國沒獲得授權、沒有能力，也沒有水平，說這話「似乎有點大言不慚」。

適逢中國鎮壓法輪功20週年紀念日，10日有媒體問副總統彭斯相關問題。彭斯宣稱美國是「全世界的自由燈塔（a beacon of freedom for all the world）」，倡導世界各地的宗教自由。下週有場部長級會議在華盛頓召開，將處理存在於中國及世界各地的相關問題。

美國自稱世界自由燈塔一事，中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會上說，「但這燈塔似乎不怎麼亮了」，美國號稱想解決中國和全世界的問題，「這似乎有點大言不慚」。

耿爽強調，美國沒這個責任、沒獲授權、沒有能力也沒有這個水平，建議美國「還是先把自己的事情解決好再說。」

耿爽指出，對於美國下週舉辦的「促進宗教自由」部長級會議，中國一直以來都反對美國利用宗教問題干涉別國內政，「我們要求美方尊重事實、摒棄偏見，客觀公正看待中國和其他國家的宗教政策和宗教信仰自由狀況，多做有利於促進中美關係發展的事情，多做有利於促進世界各國友好的事情。」

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