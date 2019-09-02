中國宗教迫害嚴重！學者出書揭露「中共蔑視人命」

2019-09-02 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府宗教迫害和種族迫害猖獗，有鑑於需要對中國難以預測的宗教迫害有一個清晰的認識，今年馬西莫·英特羅維吉（Massimo Introvigne）推出《中國宗教迫害黑皮書》在義大利米蘭出版。

據《寒冬》報導，英特羅維吉是國際知名的宗教社會學家，在這本黑皮書中，將中國宗教迫害分成了三部分，包括：「紅色市場」、「灰色市場」、「黑色市場」。

這樣的分類並不是中共政府對宗教信仰的贊同程度來劃分，而是根據各個宗教團體在現實中「被容忍」的程度。

紅色市場為中國政府馴服、滲透的對象，包含基督教三自教會、中國天主教愛國會、中國伊斯蘭教協會、中國佛教協會、中國道教協會，欲從內部進行控制；灰色市場則是過渡地帶，中共尚未對其過於強硬干涉，但當然也不會輕易放過，只不過是採取了間接的策略，目前加入屬於灰色市場的宗教團體遭到禁止，但也沒到構成犯罪遭嚴厲處罰的地步。

至於黑色市場，則是被中共政府汙衊為「邪教」的團體，團體被定為有罪，只要被視為不服從中共或者發展太快都會被列為「邪教」的團體。黑色市場的宗教團體遭到中共政府最為殘忍的殺害，卻又往往被人們忽視。法輪功和全能神教會就是其中的典型。

作者也藉機在前言提到，中國的共產主義雖然仍能苟延殘喘，不同於毛澤東和前蘇聯已被歷史打敗，但始終未改變的，是它對人類生命的蔑視和瘋狂的鎮壓手段。

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