沒有自由！中國監視宗教信徒 強制加裝臉部辨識電子鎖

2019-06-09 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕迫害人權無所不用其極！中國為了監控人民推出「雪亮工程」，除了智慧門禁、屋內安裝監視器的各種手段之外，如今更想進一步控制宗教團體與信徒，在流動率高的出租民宅大門加裝臉部辨識電子鎖，即時掌握出入人士的身分。

據長期關注中國人權與宗教自由的《寒冬》雜誌報導，浙江省湖州市一名張姓女子，於4月接到房東通知要加裝電子鎖，房東在電話中透露這是派出所強制要裝的，整個地方的出租屋都必須比照辦理。

緊接著，就有警察帶著鎖匠到張女租屋處換鎖，還抄下她的身分證與手機號碼，每天什麼時候開門、進出幾次等等資訊都會被記錄下來。

此後，張女必須用手機才能回家，只要手機沒電關機了就會被鎖在外面。張女對此雖然抱怨連連，卻無法換掉電子鎖，因為警方強調一旦換鎖就要搬走，而沒加裝電子鎖的出租房屋更是被停止出租。

除了浙江之外，北京市也開始推動臉部辨識智慧電子鎖，監控將近12萬名租屋人士。該電子鎖可透過掃描身分證、手機App甚至臉龐，來驗證開門者的身分訊息，並即時將相關資料傳送到公安部數據庫，直接核對住戶身分。

中國國內外租屋平台CEO楊昌樂，更是幫忙宣傳電子鎖系統，直說流動人口住宿的地方，公安部門都必須要加以監控。

目前中國當局解釋這些智慧門鎖是為了保護民眾安全、防止竊盜，卻將住戶的性別、姓名、身分證號、婚姻情形等等個資上傳到政府數據庫。相關人士指出，這種高科技監控軟體已被中共拿來對付異議人士和宗教信徒，其中因發展太快而被認定為邪教的宗教團體更是被大力打壓。

河南官方就有一份《關於認真做好邪教人員基礎調查的通知》的文件流出，裡頭要求對當地教會聚會的出租民宅加強巡邏檢查，配上各種智慧監控手段，讓宗教團體無處可躲藏。浙江杭州的基督徒則透露，她以前會提供出租房屋讓教友聚會，但政府逼著加裝監視器後，她已不敢再讓大家過來了。

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