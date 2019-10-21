中共滅地方宗族 湖北245座祠堂被迫改造成黨宣基地

2019-10-21 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕除了打壓宗教外，中共也開始整肅地方的宗族勢力，從教堂、廟宇到祠堂，通通納入共產黨的控制，成為宣傳「習思想」的據點，中國湖北省通山縣就以「紅色宣傳工程」為名，對宗祠進行專案整治，至少245座祠堂被改造成中共的宣傳基地。

根據中國人權雜誌《寒冬》報導，湖北省通山縣有大約577個宗祠，今年縣委政府和民政局分別制定了《通山縣全面推進紅色宣傳工程實施方案》和《通山縣宗族祠堂專項整治實施方案》，要求將宗祠改造成農村文化活動中心，「將社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化、紅色文化引入宗祠」。

報導指出，目前縣內至少245座祠堂被「成功改造」，其他地方也有出現類似情況，「祠堂變講堂」計劃在各地廣泛進行，將宗祠改造中共的宣傳基地似乎變成一種趨勢。

根據報導，一名村幹部表示：「祠堂屬於封建迷信，現在宗祠、祖祠都要改成文化禮堂，貼習近平的話。」中共官方報導則聲稱，改革「使傳統的農村宗祠跳出封建落後的陰影，成為先進文化的傳播地」，官方也要求人民減少在宗祠進行宗族集會、婚喪喜慶、祭祖等活動。

對此，一名徐姓村民表示，「我們對祠堂的理解是孝，是好事，不屬於封建迷信，但是國家政策說什麼就是什麼，我們沒辦法。」另一名歷經過文革時期的耆老表示，「現在國家政策大了，政府要你改你還能不改？不改就要把祠堂推掉！」他還記得當年文革拆祠堂、毀族譜的事。

報導指出，破除封建迷信，是中共一貫打擊民間勢力的藉口。在文革「破四舊、立四新」的口號下，大批寺廟、宗祠被毀壞，現在中共又故技重施，以「紅色思想」取代人民信仰。

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