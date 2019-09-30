這樣國慶！加劇打壓宗教 中共十一前又傳基督教徒大搜捕

2019-09-30 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中共不遺餘力打壓宗教勢力，尤其中國最大的基督教新興宗教團體「全能神教會」受到最嚴重迫害，許多信徒逃亡至國外。對此，中國警方於國慶前夕展開「維穩」行動，全能神教會百餘基督徒遭逮捕，令人不勝唏噓。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌報導指出，中國山西省臨汾市1位政府官員爆料，政府於國慶節前針對一些宗教團體的打壓加劇。「現在局勢很嚴峻，國家統一下令，要求各地方政府在10月1日前還要大抓一批宗教人員。」

報導指出，全能神教會去年有685名信徒遭受酷刑或被強制洗腦，至少20人遭迫害死亡。新疆1名該教會基督徒今年遭補，僅12天慘死酷刑下。山西省各地政府自7月明察暗訪有信仰的人。

對此，消息人士透露，警方已將該教會近500名信徒列入抓捕名單，抓捕行動仍在持續。浙江省台州市1名警員爆料，中共10月1日前要大抓捕，「掃黑除惡」行動就是針對信全能神的人，政府正監控他們，準備一網打盡。

公安內部人士透露，全能神教會百餘基督徒遭捕是中央下令，由省督察組、市國保大隊祕密部署。為防消息走露、漏抓信徒，參與行動的百名員警被限制與非本單位外的人聯繫。

據了解，參與行動的1名警察，曾向1名全能神教會基督徒出示百名信徒備案資料，甚至威脅該信徒，「老老實實聽話，否則沒好日子過！共產黨會收拾所有不聽黨話的人。」

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