中國「卡韓」？ 教徒和南韓教會往來遭捕 信徒︰習自己想當神

中共嚴格禁止外國傳教活動，據悉當局已全面調查韓國教會涉入的情況，並監控信徒動向，一旦發現和南韓教會有關者，立即逮捕。（路透）

2019-10-27 16:09:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國大規模打壓宗教，除了大力監控國內組織，也嚴格禁止外國傳教活動。據悉，中國已全面撒網調查南韓教會涉入的情況，並隨時監控基督教信徒動向，一旦發現和南韓教會有關者，立即逮捕。信徒不滿表示，「其實習近平就是自己想當神」。

根據中國人權雜誌《寒冬》報導，吉林省樺甸市某鎮政府7月時發出《抵禦境外基督教滲透工作零報告匯總表》，要求各村幹部審查當地宗教團體是否有韓國人，當地一名幹部透露，「我們每天都得向派出所彙報審查情況，這是調查信主的人，以防有外來人員。」

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根據報導，中國對於涉外基督教的審查及打擊行動已經全面展開。中央統戰部、公安部今年發布《依法查處境外基督教滲透專項行動工作方案》，要求在調查階段全面查清7項問題，包括團體背景、架構、人員情況，在境內建立的分支機構和活動據點情況，境內關係人、活動範圍及發展規模，受影響的境內基督教會、集會點及信徒情況，網絡傳教、資金運轉情況等。中共甚至設立「抵禦境外基督教滲透工作數據庫」，以隨時掌握涉外教會情況。

報導指出，隨著中央下達方針，地方政府紛紛展開對涉外教會的調查工作。7月初，黑龍江雞西市宗教辦向一些社區發出通知，要求調查當地韓國教會信徒。一位官員透露，他們是按照政府提供的信徒名單確定調查對象的。

等調查完後，中共就開始抓人，8月28日，河北省韓國好消息教會的80多名信徒在聚會時遭6名警察突襲，並聲稱這些信徒屬於非法聚會，最後警方以「涉及境外組織滲透」為由，逮捕教會4名牧師，並拘留5天。

報導揭露，6月15日，雞西市滴道區政府人員突襲當地一聚會點，講道人和6名信徒被抓，原因是該講道人因去南韓讀過書，與韓國教會有關係；湖北襄陽市某縣政府於9月下達指令，要求嚴防境外「宗教滲透」，持續開展抵禦韓國基督教「滲透行動」，防止其向農村、學校滲透。

對此，一名不具名信徒表示，「現在全世界多數人都信這一位神（指耶穌），中國領導人就不承認，他總說要信中國化的基督教，其實習近平就是自己想當神。」

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