悚！遊樂設施「半空甩落」6名乘客 13歲少女當場斷腿

泰國中部華富里（Lop Buri）當地學校舉辦的「冬季園遊會」，11月30日時驚傳一起驚悚意外，因遊樂設施「瘋狂波浪」（Crazy Wave）的工作人員沒有確實檢查安全設施，導致設施在空中運行時，保險桿突然彈開，將6名乘客甩出座位、摔在地上，造成4人受傷，傷勢最嚴重的13歲女童，當場摔斷左腿。（圖擷取自推特@ VJ_VirinZy）

2019-12-02 21:37:21

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部華富里（Lop Buri）當地學校舉辦的「冬季園遊會」，11月30日時驚傳一起驚悚意外，因遊樂設施「瘋狂波浪」（Crazy Wave）的工作人員沒有確實檢查安全設施，導致設施在空中運行時，保險桿突然彈開，將6名乘客甩出座位、摔在地上，造成4人受傷，傷勢最嚴重的13歲女童，當場摔斷左腿。

綜合外媒報導，這起意外發生在泰國華富里當地「皮布維特亞里學校」（Pibulwitthayalai School）舉辦的「冬季園遊會」中的海盜主題遊樂設施「瘋狂波浪」，據事發當時的影片，「瘋狂波浪」在空中不停的轉動、非常刺激，但沒過多久，其中一排座位的保險桿卻突然彈開，造成該排6名乘客當場被甩出座外、摔落在地。

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其中一名目擊者吉達帕（Jidapa）表示，他帶著親戚到園遊會玩，但因為「瘋狂波浪」看起來太刺激，案發前，只有站在旁邊看，沒想到，突然聽見好幾個人在設施上尖叫後，就看到他們從座位上摔下來；他也指出，那些掉下來的人不但摔得很重，還在地面上滑行，不僅有名小男孩被甩出設施的圍欄，還有個女孩落地後當場嚇哭。

「瘋狂波浪」遊樂設施遭到停用後，當地警方昨（1）日證實，是該設施的工作人員忘記固定6名受害人座位的保險桿，加上啟動設施前，沒有確實進行安全檢查，才會釀成這起意外，導致6人中，4人因傷住院，傷勢最嚴重的為一名摔斷左腿的13歲女童。

นาทีระทึก! เครื่องเล่นเหวี่ยงเด็กปลิวเจ็บ กลางงาน #ฤดูหนาวลพบุรี pic.twitter.com/IWBjj85RH7 — I am THAI ???????? （@IamTHAI_Siam） 2019年12月1日

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