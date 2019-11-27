咖啡館挾持案逾20人死 孟加拉判7人絞刑

涉嫌參與2016年咖啡館挾持案的8名嫌犯今天出庭，其中7人被判死刑。離開法庭時其中有嫌犯仍囂張大喊「真主至大」。（法新社）

2019-11-28 01:12:09

〔即時新聞／綜合報導〕2016年達卡的「霍力工匠咖啡廳（Holey Artisan cafe）」挾持案震驚孟加拉，隨後當地警方逮捕8名嫌犯，當地時間27日開庭時其中7人被判處死刑但可以上訴，離開法庭時甚至有人囂張大喊「真主至大」。

綜合外媒報導，2016年7月1日，5名恐怖分子襲擊孟加拉首都達卡的一家高檔咖啡館，造成20多人身亡，其中包括2名警察和幾名外國人，警察為了結束長達1小時的僵局突襲，決定攻進咖啡館，5名武裝恐怖份子在突襲中全軍覆沒。

請繼續往下閱讀...

此案是孟加拉近年來死傷最慘重的伊斯蘭恐怖攻擊事件。在12小時的挾持中，店內客人被恐怖分子以步槍與砍刀殺害，受害者多為義大利人與日本人。事發不久ISIS便聲稱與案件有關，但孟加拉的新聞部長表示，攻擊是孟加拉本土聖戰組織JMB所為。令人驚訝的是，這5名攻擊咖啡館的恐怖份子都是受過良好教育的年輕高材生。

隨後幾個月，孟加拉警方強力追捕策劃案件的嫌疑人，當局為此成立一個特別法庭起訴8名嫌疑人。週三開庭時，法官將其中7人判處死刑，可上訴；另外1人無罪。面對策畫恐怖攻擊與提供武器的指控，8人皆不認罪，被帶出法庭時，甚至有人喊「真主至大」與「我們是哈里發的士兵」。在孟加拉，死刑乃最嚴重的刑罰，是以絞刑的方式執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法