以色列發動空襲 擊斃巴勒斯坦聖戰指揮官

以色列今（12日）分別對加薩走廊和敘利亞首都大馬士革發動空襲，擊斃了一名巴勒斯坦聖戰組織的高級指揮官。（法新社）

2019-11-12 22:51:46

〔即時新聞／綜合報導〕以色列今（12日）分別對加薩走廊和敘利亞首都大馬士革發動空襲，擊斃了一名巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）的高級指揮官。

根據BBC報導，以色列今（12日）證實，凌晨對加薩走廊的空襲，鎖定日標為42歲的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織指揮官亞阿塔（Baha Abu Al-Atta）。以色列指控亞阿塔8月與11月初發射火箭至以色列境內，並稱亞阿塔要對去年加薩地區絕大部分的恐怖攻擊負責。亞阿塔和妻子在此空襲中雙雙喪命。

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在對亞阿塔發動攻擊同時，以色列也空襲了敘利亞首都大馬士革另一名伊斯蘭聖戰領袖亞阿卓瑞（Akram Al-Ajouri）的家，造成2死10傷，其中一名亡者為亞阿卓瑞的兒子。但以色列沒有對此發表聲明，也不清楚亞阿卓瑞是否死亡。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織由伊朗撐腰，總部在大馬士革，是加薩地區最強大的武裝組織之一。該組織發誓要為加薩走廊的空襲復仇，並表示今天鎖定耶路撒冷、特拉維夫和其他以色列城市至少發射70枚火箭。

加薩走廊和以色列商業城特拉維夫在內的部分地區，學校今天都停課，以色列軍方下令，在特拉維夫和以色列中部的民眾也盡量待在家裡。

以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）則說：「我們預期有持續幾天對戰。」他也表示，此次攻擊只針對目標所居住的建築物，本意是將損害降到最低，更表明以色列不希望衝突升溫。

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