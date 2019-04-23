斯里蘭卡連環爆 激進穆斯林組織幹的?

2019-04-23

已釀290死 含至少39名外籍人士

〔編譯孫宇青、茅毅／綜合報導〕斯里蘭卡在廿一日復活節發生八宗連環炸彈攻擊，迄今釀成二九○人死亡，包括至少卅九名外籍人士，另有包括廿八名外籍人士在內的逾五百人受傷。當局隨後又在首都可倫坡班達拉奈克國際機場及一處公車站，發現近百枚爆炸裝置。警方目前逮捕廿四名嫌疑人，但尚無組織宣稱犯案。斯國政府發言人塞納拉特尼（Rajitha Senaratne）指出，這起連環攻擊案據信是由當地穆斯林激進組織「國家一神教團」（National Thowheed Jamath，NTJ）發動。

24嫌被捕 疑有外國恐怖網絡支持

斯國政府判定，這起恐攻背後有國際恐怖主義網絡協助。斯國總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）辦公室聲明指稱，情報顯示外國恐怖組織在背後支持本地恐怖份子，正尋求外國協助追查背後的國際網絡。美國國務卿龐皮歐則表示，伊斯蘭激進恐怖主義仍是一大威脅，「這也是美國的戰爭」。

機場及公車站 驚見近百枚爆炸裝置

廿一日上午，在斯國首都可倫坡及附近兩座市鎮，共三座羅馬天主教堂及三家高檔飯店幾乎同時發生爆炸；可倫坡南區一間小型旅館及德瑪塔戈達區一棟大樓，也在午後發生爆炸，死傷人數仍在統計中。廿二日深夜，班達拉奈克國際機場聯外幹道又發現一枚長約一．八公尺的管狀土製炸彈。同日，警方另在可倫坡一座主要公車站發現八十七枚引爆裝置，並在前一日發生爆炸的一座教堂附近一輛貨車裡發現三枚炸彈，但在引爆前就自行爆炸，所幸無人受傷，警方並未透露是否與連環爆炸案有關。

由於炸彈危機尚未完全解除，總統席瑞塞納廿二日宣布，廿三日起將進入「國家緊急狀態」，將指派警察及陸、海、空三軍確保公共安全。新一輪宵禁也將自當地廿二日晚上八時開始，延續至翌日清晨四時。斯國警方已取消全體員警休假，各級學校廿二至廿三日持續停課，股市也在廿二日休市。

斯國政府的法證犯罪調查專家維連加（Ariyananda Welianga）推論，前六起爆炸案是由七名自殺炸彈客發動，除了香格里拉飯店有兩人犯案外，其餘皆為單人發動襲擊。警方現已逮捕廿四人，均為斯國公民。值得注意的是，斯國警政署長賈雅桑達拉（Pujuth Jayasundara）早在十一日就警告，NTJ密謀發動襲擊。

犯案團體鮮為人知 目的製造仇恨恐懼

專家指出，鮮為人知、與佛教徒誓不兩立的NTJ，旨在鼓吹伊斯蘭恐怖份子意識形態，蓄意破壞佛像為NTJ此前最惡名昭彰的犯行。「暴力極端主義研究國際中心」主管史貝克哈德（Anne Speckhard）指出，NTJ的目標不是叛亂、分離主義行動，而是在社會上製造仇恨、恐懼與分裂。斯國廿一日的連環爆炸案，彷彿「伊斯蘭國」、「開打組織」、全球聖戰士的劇本，亦即選在一個宗教性節日，對多座教堂發動攻擊，藉此挑起宗教仇恨。

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