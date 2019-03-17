白人民族主義擴散 危險不輸聖戰士

2019-03-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐國基督城兩間清真寺十五日慘遭血洗，令白人民族主義的潛在威脅再次受矚。法新社引述專家指出，白人民族主義運動透過網路在全球擴散，且常發動「孤狼」式攻擊，危險性已不下於伊斯蘭教極端主義。

白人民族主義運動源於法西斯主義者和新納粹份子的理念，認同者在網路平台交流及壯大，從歐洲向俄羅斯擴散，並在美國和加拿大獲得廣泛追隨，如今顯然「入侵」澳洲和紐西蘭。研究仇恨與極端主義的專家指出，以美國為例，白人民族主義觸發的攻擊行動，近年已多於伊斯蘭教聖戰士的惡行。

白人民族主義者可分為反穆斯林、反猶太，亦有資本主義派、社會主義派之別，但基本理念均為「反移民」。美國范德比大學專家比約克—詹姆斯指出，白人民族主義者害怕，主宰全球好幾世紀的白人基督徒將淪為少數族群，這導致法國「認同運動」（Identitarian Movement）、美國主張種族隔離的團體「歐洲認同」（Identity Evropa）興起。

美國總統川普、俄國總統普廷、匈牙利總理奧班、法國極右派領袖勒班及「英國獨立黨」等政治人物或政黨崛起，壯大白人主義者野心；而GAB、Stormfront等網路平台，更成他們的「情報交換站」。

儘管槍手塔倫的七十四頁「行凶宣言」，以及在網路上直播作案現場的影片，臉書、推特、YouTube等平台已全面封堵，但仍凸顯這類平台苦於應對極端主義，無法阻止恐怖份子理念繼續擴散的窘況。多位專家更批評，各平台雖積極防範伊斯蘭極端主義內容，卻對白人至上主義內容少有作為，使得網路上充斥「合法的爭議內容」。

美國邁阿密大學法律教授富蘭克即指出，槍手塔倫「明顯受到網路影響而變得激進」，包括他喜愛大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite），以及呼籲訂閱本名謝爾伯格（Felix Kjellberg）的網紅PewDiePie等，後者的影片即被抨擊隱含反猶太思想和納粹意象。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/