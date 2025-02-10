快變天了！全台恐大範圍降雨 時間曝光

氣象專家吳德榮表示，模擬顯示，週三元宵節南方水氣北上，降雨範圍由南向北，逐漸擴及全台，週四鋒面通過，將伴隨大範圍明顯降雨。（資料照）

2025/02/10 07:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9日）仍寒流籠罩，氣象署今晨對全台21縣市發低溫特報，週三（12日）起南方雲系及鋒面接近，中南部及台東地區轉雨。氣象專家吳德榮表示，模擬顯示，週三元宵節南方水氣北上，降雨範圍由南向北，逐漸擴及全台，週四鋒面通過，將伴隨大範圍明顯降雨。

吳德榮在「洩天機教室」發文表示，據最新歐洲模式模擬顯示，週三元宵節南方水氣北上，降雨由南向北擴及全台，提醒各地元宵節活動應有備案；雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降。週四（13日）鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨，鋒面後冷空氣雖不強，北台灣氣溫仍明顯下降、轉涼。

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他也提到，今晨「寒流」略減弱，但因輻射冷卻加成，創下5度左右、此波「寒流」的平地最低溫。截至清晨6點23分，本島各縣市平地的最低氣溫依序為：苗栗（三灣鄉）5.2度，新竹（峨眉鄉）5.8度，雲林（古坑鄉）7.7度，台中（大甲區）7.8度，新北（石碇區）8.5度。今晨平地最低氣溫約在8、9度，今明（10、11日）兩天寒流減弱、逐日回暖，各地晴時多雲，日夜溫差很大。

至於本週後段天氣，吳德榮說，據最新各國模式模擬，週五（14日）受東北季風影響，北部、東半部及山區偶有局部短暫雨，北台偏涼。週六（15日）東北季風減弱，有短暫空檔，氣溫升。下週日（16日）又有另一小股東北季風南下。由於天氣系統變化快速，需密切觀察模式頻繁調整。

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