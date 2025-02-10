為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    快變天了！全台恐大範圍降雨 時間曝光

    氣象專家吳德榮表示，模擬顯示，週三元宵節南方水氣北上，降雨範圍由南向北，逐漸擴及全台，週四鋒面通過，將伴隨大範圍明顯降雨。（資料照）

    氣象專家吳德榮表示，模擬顯示，週三元宵節南方水氣北上，降雨範圍由南向北，逐漸擴及全台，週四鋒面通過，將伴隨大範圍明顯降雨。（資料照）

    2025/02/10 07:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（9日）仍寒流籠罩，氣象署今晨對全台21縣市發低溫特報，週三（12日）起南方雲系及鋒面接近，中南部及台東地區轉雨。氣象專家吳德榮表示，模擬顯示，週三元宵節南方水氣北上，降雨範圍由南向北，逐漸擴及全台，週四鋒面通過，將伴隨大範圍明顯降雨。

    吳德榮在「洩天機教室」發文表示，據最新歐洲模式模擬顯示，週三元宵節南方水氣北上，降雨由南向北擴及全台，提醒各地元宵節活動應有備案；雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降。週四（13日）鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨，鋒面後冷空氣雖不強，北台灣氣溫仍明顯下降、轉涼。

    他也提到，今晨「寒流」略減弱，但因輻射冷卻加成，創下5度左右、此波「寒流」的平地最低溫。截至清晨6點23分，本島各縣市平地的最低氣溫依序為：苗栗（三灣鄉）5.2度，新竹（峨眉鄉）5.8度，雲林（古坑鄉）7.7度，台中（大甲區）7.8度，新北（石碇區）8.5度。今晨平地最低氣溫約在8、9度，今明（10、11日）兩天寒流減弱、逐日回暖，各地晴時多雲，日夜溫差很大。

    至於本週後段天氣，吳德榮說，據最新各國模式模擬，週五（14日）受東北季風影響，北部、東半部及山區偶有局部短暫雨，北台偏涼。週六（15日）東北季風減弱，有短暫空檔，氣溫升。下週日（16日）又有另一小股東北季風南下。由於天氣系統變化快速，需密切觀察模式頻繁調整。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播