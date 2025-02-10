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    真的想讓加拿大變美國第51州？ 川普：是的沒錯

    川普在接受《福斯新聞》訪問時回應，他是認真希望加拿大成為美國第51州。（美聯社）

    川普在接受《福斯新聞》訪問時回應，他是認真希望加拿大成為美國第51州。（美聯社）

    2025/02/10 08:54

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普展開第二任期前，曾在社群媒體發文要讓加拿大加入美國、成為美國第51州，近期又和加拿大展開「關稅大戰」，引起國際討論。川普在9日播出的《福斯新聞》（Fox News）訪問中被主持人問到，是否真的有意併吞加拿大時，川普回應：「是的沒錯。」

    綜合外媒報導，川普在接受《福斯新聞》（Fox News）主持人貝爾（Bret Baier）訪問時回應，他是認真希望加拿大成為美國第51州，川普表示：「我認為加拿大如果成為美國第51個州會更好，因為每年我們和加拿大的貿易損失達到2000億美元。我不會讓這種情況發生，這數字太多了。為什麼我們每年要付2000億美元給加拿大，感覺好像是在補貼他們？」不過川普話鋒一轉表示：「假如他們成為美國第51個州，我倒不介意這麼做（指付錢給加拿大）。」

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）7日召集商界和勞工領袖開會，商討因應川普對加拿大產品課徵25%關稅的威脅時曾提到，川普是「認真打算併吞加拿大」，目的就是在於獲取加拿大的自然資源，把加拿大變成美國第51州。

    川普9日在空軍一號上表示，他將於10日宣布針對對進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅，這將建立在現有的金屬關稅基礎之上，其中也包括來自加拿大與墨西哥的進口產品。川普強調：「很簡單，他們向美國收費，我們就對他們收費。」

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