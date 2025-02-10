苗栗5.2度！今晨21縣市續發低溫特報 白天漸回溫至20度

今晨各地仍非常寒冷，高雄以北及宜蘭低溫9至12度，白天起氣溫逐漸回升，各地日夜溫差大。（資料照）

2025/02/10 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（9日）受到寒流影響，氣象署於今凌晨4點28分針對全台21縣市發布低溫特報。今日平地最低溫出現於苗栗縣三灣鄉的大河測站，今凌晨0點30分僅測得5.2度。

今日清晨受寒流影響，各地天氣仍非常寒冷，高雄以北及宜蘭低溫9至12度，其他地區13、14度，白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，東北部及東部高溫約17、18度，西半部及東南部可以來到20至23度，各地日夜溫差大，請民眾適時調整穿著。外島部分，今日澎湖13至17度、金門7至16度、馬祖6至11度。

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今日基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二（11日）受輻射冷卻影響，清晨天氣仍冷，西半部日夜溫差大，北部及東北部11至23度，中部9至23度，南部13至24度，花東15至22度。各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣。

週三（12日）南方雲系影響及鋒面接近，中南部及台東地區有短暫陣雨；週四（13日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，各地水氣仍多，北部及東北部地區有局部短暫雨。北部及東北部13至20度，中部15至20度，南部15至21度，花東17至22度。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 20 11 ~ 21 14 ~ 21 11 ~ 16

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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