保障兒童權益 美國賓州修法延長兒童性侵事件訴訟時效

賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）簽暑法案修正兒童對於性侵事件提起訴訟的最後期限。（美聯社）

2019-11-27 10:48:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州（Pennsylvania）周二（26日）修正了兒童性侵法律，簽署了三項旨在保護性侵案倖存者的法案。其中包含了延長被害人提起訴訟的時限。根據大陪審團一年前的報告顯示，在過去的70年中，賓州多數的羅馬教區掩蓋了數百起的兒童侵害事件。

綜合外媒報導，由州長沃爾夫（Tom Wolf）簽署的中央法案，修改兒童對於性侵事件提起訴訟的最後期限，這使受害者在經歷傷害後有更多的時間提起訴訟，要求賠償損失。沃爾夫在聲明中表示，這些法案將成為法律，遭受難以想像侵害的被害人將獲得應有的權利和支持。更提到，新的法律將修正原本的失誤，而保障受到驚嚇和侵害的兒童，在長大成人後能勇敢的為自己尋求正義。

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簽署的中央法案廢除了該州對未來兒童性虐待案件的時效性刑事法規，並規定受害者在55歲生日之前，都可以對加害者提起民事訴訟。舊法規禁止當局在受害者50歲生日後提起刑事訴訟。司法部長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，如果新法律較早頒布，可能有超過100名牧師被起訴。

大陪審團的報告概述了神職人員數十年的不當行為和掩蓋行為，300多名牧師涉及全州性醜聞中。一位立法者表示，幾乎每一個案件都因被害人年齡過大，超過時效而不能起訴。新法案則將對此現象作改善。

夏皮羅提到，這些改革從根本上改變了司法制度，並將保護現起遭受侵害的幾代兒童。夏皮羅也表示，新立法對許多倖存者來說是「巨大的勝利」，但國家仍須繼續努力，直到所有受害者都能伸張正義。

根據另外兩項已簽署成為法律的法案，學校教師，教練和其他獲授權的記者，可能因未舉報虐待兒童行為而受到處罰，並且受害者與執法人員有關性侵害的對話，將免於保密協議的約束。

這些法案滿足了大陪審團提出的大多數的建議。其中一項未實現的建議，提出了一個為期兩年的限時窗口，允許較年長的受害者，向已公開涉及侵害的神職人員提起民事訴訟。立法機關拒絕了受害者及其擁護者要求採取的措施，為超過時限民事申請的受害者，提供為期兩年的窗口，以尋求賠償。擬議的措施，將作為憲法修正案提交給州選民投票，而此過程可能需要數年時間。

費城非營利組織ChildUSA的發言人漢密爾頓（Marci Hamilton）表示，法案的簽訂，將賓州保障兒童權利的行動從最底層轉移到中間。並稱，沒有得到想要的一切，但這項改革仍是改變社會重要的一步。

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