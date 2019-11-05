日籍客手機存200部兒童性虐片 遭澳警查獲恐關10年罰千萬

2名ABF警務人員（紅圈處）攔查該日籍遊客的隨身行李，驚見他的手機內存有200多部兒童性虐待的影片。（圖擷取自ABF推特）

2019-11-05 17:22:08

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲邊境執法局（ABF）2日在澳洲珀斯機場（Perth Airport）攔查一名30歲日籍男性遊客的隨身行李，竟意外發現他的手機中存有超過200部涉及兒童性虐待的影片及圖片，警員當場將他逮捕。

根據《ABF》報導，該男子於2日晚間從東京飛抵珀斯機場，警員隨機攔查該男子的隨身行李，檢查男子的手機時驚見許多影片及圖片內容涉及兒童性虐待，數量更高達200多部。

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警方隨即取消他的簽證並逮捕他。警方指控該男子觸犯《海關法》中禁止攜帶涉及虐待兒童物品入境的相關法令。ABF澳洲西部地區指揮官歐唐諾（Rod O 'Donnell）警告所有旅客，表示澳洲法律嚴懲持有兒童性虐待相關物品的事件，「著手解決兒童性虐待問題，是ABF的優先職務」。

報導提到，《海關法》明確規定，ABF官員具有搜查國際旅客手機和電子設備的重要職權。然而，若是攜帶具有兒童性虐待的相關物件，最高可判處10年監禁或罰款52萬5000元（約新台幣1100萬元）。

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40-yr-old Australian man charged over child exploitation following baggage examination by officers at @PerthAirport. More: https://t.co/9AZjGeFPEr pic.twitter.com/6znNoo5jMQ — ABF （@AusBorderForce） 2019年10月9日

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