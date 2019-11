日籍客手機存200部兒童性虐片 遭澳警查獲恐關10年罰千萬

2019-11-05 17:22:08

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲邊境執法局(ABF)2日在澳洲珀斯機場(Perth Airport)攔查一名30歲日籍男性遊客的隨身行李,竟意外發現他的手機中存有超過200部涉及兒童性虐待的影片及圖片,警員當場將他逮捕。

根據《ABF》報導,該男子於2日晚間從東京飛抵珀斯機場,警員隨機攔查該男子的隨身行李,檢查男子的手機時驚見許多影片及圖片內容涉及兒童性虐待,數量更高達200多部。

警方隨即取消他的簽證並逮捕他。警方指控該男子觸犯《海關法》中禁止攜帶涉及虐待兒童物品入境的相關法令。ABF澳洲西部地區指揮官歐唐諾(Rod O 'Donnell)警告所有旅客,表示澳洲法律嚴懲持有兒童性虐待相關物品的事件,「著手解決兒童性虐待問題,是ABF的優先職務」。

報導提到,《海關法》明確規定,ABF官員具有搜查國際旅客手機和電子設備的重要職權。然而,若是攜帶具有兒童性虐待的相關物件,最高可判處10年監禁或罰款52萬5000元(約新台幣1100萬元)。

