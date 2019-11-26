天主教會醜聞！兩惡狼神父性侵聾童12年被判逾40年重刑

性侵教會學校聾童長達12年的神父尼古拉·科拉迪、霍拉西奧·科巴喬和校內園丁阿曼多·戈麥斯。（路透）

2019-11-26 13:12:02

〔即時新聞／綜合報導〕天主教會再爆性侵兒童醜聞！兩名天主教神父竟對教會學校耳聾的兒童性虐待，且暴行長達12年，這起駭人聽聞的案件對簿公堂後，當地時間週一，阿根廷法院對惡狼神父判處重刑，刑期超過40年。

根據《BBC》 報導，這起醜聞發生在阿根廷門多薩省的教會學校，霍拉西奧·科巴喬（音譯，Horacio Corbacho）和尼古拉·科拉迪（音譯，Nicola Corradi）兩名神父被控從2004年到2016年對校內聾人兒童進行強暴、性虐待，參與該案的還有校內園丁阿曼多·戈麥斯（音譯，Armando Gomez）。此案發生地點正是天主教會教宗方濟各的故鄉，外界紛紛大力抨擊教會對於此案過於緩慢的處理速度。

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此案經審理後，當地法庭在週一開庭宣讀判決，不少受害者都出庭見證兩名惡狼接受法律制裁的一刻。兩名加害者都因其性虐待兒童暴行被處重刑，59歲的科巴喬被處45年有期徒刑，83歲的科拉迪則被處42年有期徒刑，園丁戈麥斯則被處18年有期徒刑，全案不得上訴。但事實上，這並非科拉迪首次面對虐待指控，早在1970年代，他就曾因相關罪嫌接受調查，但並未被起訴。

法庭上，受害者也當庭陳述被害經過，當時還是兒童的他們在受虐後，被禁止使用手語溝通，因此無法和受害同儕互通訊息。

見證惡狼終受法律制裁，受害者與家屬激動地相擁而泣，法庭外，也有年輕人為法官大快人心的判決而歡呼。其中一位受害者的父親向外媒坦言，無辜的兒童和聾人兒童受害，但教廷一直拚命地掩飾這些性醜聞，週一這項判決對於受害者們和世界「意義重大」，這宣告「指控神父的禁忌到此結束了」。

天主教會近十年來一直爆出性侵兒童醜聞，阿根廷當地教會也曾爆出數十起相關案件，因此這起案件在阿根廷備受民眾關注，而此案也成為全球天主教會神職人員最新一件因性侵兒童而遭到定罪的審判。但也有不少憤怒的阿根廷民眾質問為何是動用警察和司法系統來關閉這間學校，而非由天主教廷自行關閉，來阻止加害人接觸被害人。

此案引起阿根廷當地民眾的關注，不少人在法庭外聲援受害者並等待宣判。（法新社）

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