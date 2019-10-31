新北鬼父！ 猥褻女友10歲女兒 重判8年4月

新北地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判阿明8年4個月徒刑。（資料照）

2019-10-31 13:18:06

〔記者王定傳／新北報導〕男子阿明在2013年間趁與女友的10歲女兒小美（均為化名）獨處時，竟威脅說：「等等發生什麼事，都不要跟別人講」，隨即伸手撫摸她的胸部，2015年及2016年間，阿明又再度猥褻小美，甚至不顧她抵抗，強行性侵得逞，新北地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判阿明8年4個月徒刑。

檢警調查，2013年間，阿明當時見小美獨自1人待在客廳，竟上前威嚇「等等發生什麼事，都不要跟別人講」，隨即伸出狼爪撫摸胸部；2016年間，阿明又闖進小美房間，撫摸她的胸部及下體。

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隔年，阿明趁獨處時，再度對小美說：「等等發生什麼事，都不要跟別人講」強行撫摸胸部及下體，甚至不顧小美以手推擋、以腳踢踹，強行性侵得逞。

案件曝光後，阿明坦承犯行，並分期賠償小美母親30萬元，獲得原諒，他因此請求法院減刑、從輕量刑。合議庭則認為，阿明身為小美母親的同居人，竟利用此等關係，為逞一己私慾，罔顧倫常，見小美年幼可欺而犯案，犯罪目的、動機、手段，不足引起同情，不給予減刑，判刑8年4月，可上訴。

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