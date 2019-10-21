驚！23歲韓國男子營運全球性戀童網 觀看者破66％是南韓人

美、英、德、韓聯手在南韓破獲全球性兒童色情網站「 Welcome To Video」，架設網站的主嫌竟然是年僅23歲的韓籍孫姓青年，另有至少18個國家共337名使用者被捕，其中223人都是韓國籍，佔總數66％左右。（法新社）

2019-10-21 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕美、英、德、韓日前聯手在南韓破獲全球性兒童色情網站「 Welcome To Video」，戀童癖者可支付比特幣觀看25萬支影片，其中包括6歲以下兒童遭性侵的內容，架設網站的韓國人近來被披露是年僅23歲的孫姓青年，另有至少18個國家共337名使用者被捕，其中223人都是韓國籍，佔總數66％左右。

據《CNN》報導，「Welcome To Video」隱藏在暗網裡，於2015年6月左右開始運作，只要在暗網裡找到該網頁，任何人都可以創建一個免費帳戶，並以比特幣，介紹新客戶、上傳影片等方式獲得積分，拿到積分後便可下載影片。

美國司法部表示，「Welcome To Video」是第一個使用比特幣的兒童色情影片網站，這可能對使用者相當有吸引力，因為比特幣可以掩藏交易者的真實身分。從2015年6月至2018年3月網站遭破獲為止，用戶們進行了7300筆交易，該網站獲得了至少420比特幣，當時價值超過37萬美元（約新台幣1130萬元）。

一般瀏覽器如Google Chrome、Safari都無法進入「Welcome To Video」，用戶必須要下載隱藏IP地址的軟體才能連接到暗網裡。

不過執法當局於2017年9月用一個簡單的動作就找到了孫姓主嫌的隱身場所，那就是在網站主頁點擊滑鼠右鍵並選擇「檢視網頁原始碼」，藉此發現了一個隱藏的IP地址，並追蹤到孫男在南韓的住所。

美國秘密特工隨即展開行動，將比特幣發送到「Welcome To Video」提供的帳戶當中，並追蹤到這些虛擬貨幣隨後都會轉移到以孫男電話和email註冊的比特幣帳戶裡面。

2018年3月，當局突襲搜索韓籍孫姓男子的住處，在其臥室中發現了「Welcome To Video」的伺服器，同時還查獲了8TB的影片，其中25萬支記錄了性侵兒童的過程，許多內容都是以前從未見過的。

孫男在南韓被捕後，因製造和散布兒童色情而被起訴，依照韓國法律最高可判處10年有期徒刑，然而他最後在今年5月被法官裁定須服刑1年6個月。

不過，孫男在美國被控多項兒童色情罪名，最高可判30年有期徒刑，在美韓兩國有簽訂引渡條約的情況下，孫男未來可能會面臨美國的審判。韓國警方對此表示，孫男在南韓服刑期間不會被引渡到美國，而且美國執法單位也尚未向他們送出引渡申請。

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