「最強小三勸退師」1年勸退800人 還包辦小三相親找對象

中國近來興起一種新職業「小三勸退師」。（圖擷取自「冬呱視頻」YouTube頻道）

2019-11-25 10:58:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來興起一種超特殊職業「小三勸退師」，1年中至少勸退800位小三，有些成功勸退後還會幫助小三相親、尋找新對象，工作內容相當不容易。

綜合媒體報導，中國「最強小三勸退師」王真兮，工作內容近似感情諮詢師，但服務對象以「小三」介入感情個案為主，她出門時常帶4支手機，電話根本接不完，1年內至少有330天都在外奔波，勸退800多位小三。然而，小三勸退師的收費不斐，時薪以人民幣1000元（約新台幣4345元）起跳，難度較高的個案則要價5000元，若要對付高學歷、外表標緻的「高級小三」，價格更以萬元計算。

請繼續往下閱讀...

王真兮團隊會制定詳細的「作戰計畫」，其中「如何分離小三」是最為重要的環節，首先以出軌人好友身分與小三做朋友，透過慢慢接近、熟悉小三，聊解對方當小三的原因。王真兮認為，只要讓小三有機會認識異性，意識到天下還有很多好男人，把時間浪費在有家室的男人身上「太吃虧了」，小三就會動念離開，王真兮勸退小三後，還會幫助小三相親、找對象，後來有許多人都結婚生子，生活幸福美滿。

王真兮分析，求助者可分為3大類，多是男方壓力大、工作忙，在外尋找小三，其次是女方認為另一伴永遠不參與家庭瑣事，認為「男人眼裡，女人只會要錢」而出現感情危機，最後則是雙方彼此忙碌，對各自生活圈的朋友產生情感等。

不過，要成為小三勸退師的門檻頗高，除了要具備婚姻家庭諮詢師資格證，最好年滿30歲以上，有5年婚齡，具心理學、社會學、法學專業背景為佳。一般要實習6個月或全程參與至少10例勸退小三個案後，才可單獨接單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法