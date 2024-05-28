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富士山絕景 山中湖觀光協會每日一張奇蹟美照看好看滿

紅色富士山。（圖擷取自山中湖觀光協會官方IG）

紅色富士山。（圖擷取自山中湖觀光協會官方IG）

2024/05/28 23:04

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本山梨縣富士河口湖町在超商前架設黑幕阻擋遊客群聚拍富士山讓你覺得遺憾嗎？轉戰附近另一家超商又擔心被嫌棄與當成製造觀光公害的無良遊客嗎？

別擔心，同樣位於山梨縣的山中湖村超佛心，其觀光協會每天在社群媒體官方帳號上分享1張富士山美照，讓人安坐家中就免費欣賞（與分享）富士山的夢幻美景。

美照拍攝者是山中湖觀光協會的工作人員渡邊美緒，她自2021年起負責該協會的社群媒體，每天都會用iPhone幫富士山拍照與po網分享，成功衝高該協會Instagram帳號（yamanakako_looks）的粉絲量，從僅約1千人增至目前的1.2萬人。

渡邊以手機捕捉日本第一高峰在不同時段與季節的各種面貌，從冬夏拂曉晨光下的紅光富士，到夏秋之際雲海繚繞的夢幻富士，還有被雙彩虹框住的七彩富士。

渡邊並非專業攝影師，興趣也不是攝影，甚至沒有單眼相機，但仍能拍出令人屏息的美照，她自認原因可能是她天天拍富士山，所以才能偶遇奇蹟。

渡邊還說，富士山景色多變，稍縱即逝，很適合用智慧型手機來捕捉美景，遑論智慧型手機拍照不需要什麼高深技術，她期盼遊客能親臨山中湖一探神奇的富士山。

富士山與雙彩虹。（圖擷取自山中湖觀光協會官方IG）

富士山與雙彩虹。（圖擷取自山中湖觀光協會官方IG）

湖鏡富士山。（圖擷取自山中湖觀光協會官方IG）

湖鏡富士山。（圖擷取自山中湖觀光協會官方IG）

富士山之猶抱琵琶半遮面。（圖擷取自山中湖觀光協會官方IG）

富士山之猶抱琵琶半遮面。（圖擷取自山中湖觀光協會官方IG）

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