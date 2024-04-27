富士山打卡熱點 河口湖架黑網遮景

在日本山梨縣富士河口湖町，富士山與羅森便利商店同框的美景，受到各地遊客喜愛，但大批人潮卻帶給當地居民相當大的困擾。 （法新社）

2024/04/27 05:30

居民不堪遊客亂象 繼京都之後 出招降低旅遊熱度

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本東京近郊的河口湖，是觀賞富士山壯麗景致的熱門地點之一，而河口湖車站附近的羅森（LAWSON）便利商店，更因有著獨特的取景角度而廣受歡迎。然而，遊客諸多脫序行為令當地居民困擾不已，決定架起「黑網」來遮蔽拍攝角度，讓此地不再成為「打卡熱點」，是繼京都祇園限制遊客進入私人小巷後，再有旅遊勝地出招降低旅遊熱度。

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位於山梨縣富士河口湖町的河口湖，吸引試圖拍攝富士山的各地遊客，尤其車站附近的羅森商店，因為有富士山為背景，配合藍白相間的招牌，又沒有燈柱或房屋阻擋，更是人潮洶湧。然而，當地一名官員廿六日表示，富士山和羅森商店在視覺上的並置，使得這個取景角度充滿「日本味」，但遊客做出許多「迷惑」（意指令人困擾）行為，讓他們不得不強行「取消觀眾」。

亂丟垃圾不守規則 甚至擅爬屋頂取景

該官員表示，遊客亂丟垃圾和不遵守交通規則的問題一直存在，儘管廣設交通標誌並聘請保全人員加以規範，但情況並未改善。羅森商店對街的牙科診所更是深受其擾，原本該診所樂見遊客前來，但後來開始有人站或坐在診所門口或路邊用餐，把車子停進診所專用停車場，在診所用地販賣富士山美景照片，甚至爬上診所屋頂取景，迫使他們決定在診所前架起遮蔽的「黑網」。

官員透露，「黑網」將在近日內架設，高二．五公尺、長廿公尺，預計在日本四月底到五月初的「黃金週」假期後完工，「很遺憾我們不得不這樣做，因為有一些遊客不遵守規則」，目前的計畫是持續架著「黑網」，直到情況好轉。

日本自解除武漢肺炎邊境管制措施以來，旅遊業一直蓬勃發展，政府更是想方設法招攬外國遊客，但此舉令在地人抱怨連連。例如，京都傳統藝伎和舞伎經常被宛如「狗仔隊」的遊客跟隨拍照，還有人衣服被拉扯，因此，當地政府今年四月起禁止遊客進入祇園私人小巷，違者開罰一萬日圓（約二一一六台幣）。七月起，前往富士山吉田線登山步道的登山客，每人必須繳交兩千日圓（約四二三台幣）「通行費」，希望緩解人流。

威尼斯收入城費 當地人排隊受查抗議

全球其他熱門旅遊勝地也面臨遊客帶來的麻煩。例如，義大利水都威尼斯廿五日起開始向特定日期的一日遊遊客收取五歐元（約一七七台幣）的入城費，創下全球首例，希望以價制量，創造更高品質的遊憩空間。然而，新規剛上路就橫生亂象，不僅遊客困惑，連當地人也被迫排隊受查，導致數百名民眾上街抗議，直指此舉無法解決威尼斯人潮過多的問題。

在威尼斯「羅馬廣場」的抗議現場，民眾與警方對峙，險些釀成衝突。（歐新社）

義大利威尼斯開始向一日遊遊客收取五歐元「入城費」，希望改善當地旅遊人潮爆炸的問題，但連當地人也不買帳，措施上路第一天就出現抗議人潮。（路透）

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