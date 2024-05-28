日本澀谷車站「列車突發生巨響」冒濃煙 緊急疏散乘客

日本東京澀谷車站今（28）日晚間，傳出一輛停靠在月台的東京急行電鐵，列車下方突然發出巨響，導致車燈熄滅，接著開始散發陣陣刺鼻濃煙。示意圖。（資料照，歐新社）

2024/05/28 22:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京澀谷車站今（28）日晚間，傳出一輛停靠在月台的東京急行電鐵，列車下方突然發出巨響，導致車燈熄滅，接著開始散發陣陣刺鼻濃煙，讓站務人員緊急將所有乘客疏散。根據警消指出，目前這起事故並未有人受傷，整起事件還在調查當中，原本一度停駛的路線，目前已全數恢復。

綜合日媒報導，這起事故發生在日本28日當地時間8點12分（台灣時間7點12分），東京急行電鐵一輛停靠在澀谷月台的列車，突然因不明原因發生巨響，不僅讓列車內的車燈熄滅，甚至在列車下方還開始冒出刺鼻濃煙。一名男子在事發當時，正站在月台上等車，他注意到情況不對便立即通報現場站務人員。

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站務人員獲報，緊急疏散月台和列車上的乘客，同時向警消報案，以及暫時停駛田園都會線中央林館站到澀谷站之間的線路。警消人員抵達現場後，已控制現場情況，目前事故發生原因仍在調查，整起事件並未有人受傷，停駛路線已於當地時間9點後恢復營運。

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