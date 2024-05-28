日本澀谷車站「列車突發生巨響」冒濃煙 緊急疏散乘客
2024/05/28 22:26
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京澀谷車站今（28）日晚間，傳出一輛停靠在月台的東京急行電鐵，列車下方突然發出巨響，導致車燈熄滅，接著開始散發陣陣刺鼻濃煙，讓站務人員緊急將所有乘客疏散。根據警消指出，目前這起事故並未有人受傷，整起事件還在調查當中，原本一度停駛的路線，目前已全數恢復。
綜合日媒報導，這起事故發生在日本28日當地時間8點12分（台灣時間7點12分），東京急行電鐵一輛停靠在澀谷月台的列車，突然因不明原因發生巨響，不僅讓列車內的車燈熄滅，甚至在列車下方還開始冒出刺鼻濃煙。一名男子在事發當時，正站在月台上等車，他注意到情況不對便立即通報現場站務人員。
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站務人員獲報，緊急疏散月台和列車上的乘客，同時向警消報案，以及暫時停駛田園都會線中央林館站到澀谷站之間的線路。警消人員抵達現場後，已控制現場情況，目前事故發生原因仍在調查，整起事件並未有人受傷，停駛路線已於當地時間9點後恢復營運。
駅構内で待っていたところ駅員より改札外に出るように指示があり、改札外に避難。 pic.twitter.com/PJVqVwaB2y— Takashi Masuda （@takashimassu） May 28, 2024