女教師勾已婚替代役... 有「身體」上的依賴判賠5萬

示意圖。與新聞無關

2019-11-12 13:29:29

〔記者王定傳／新北報導〕方姓國小女教師與在學校服替代役的趙姓已婚人夫偷情，趙男妻子察覺怪異，氣憤提訴求償，由於方女曾簽切結書自認：「我一直找機會找你（指趙男），傳訊息、吃飯、要求載我出去…主動造成心理上身體上的依賴機會」新北地院因此判決方女須賠償5萬元，可上訴。

據了解，趙男與中國籍、擁有博士學位的妻子在2016年間結婚，不過，結婚沒多久，趙妻就發現丈夫與方姓女教師交往曖昧。

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趙妻提訴指出，方女明知服替代役的丈夫已婚，仍不斷找機會接觸，製造親密互動往來，並要求丈夫離婚，導致丈夫在她懷孕期間提出離婚要求，2017年4月間，她來台待產時，無意間發現方女所簽下的切結書才確定2人偷情。

趙妻說丈夫竟在她坐月子期間，要求她離開台北，也不同意她親餵母乳，她為了避免孩子受到影響，一直隱忍，她認為這都是方女有目的性作法，讓她在懷孕及生產後，都不能受到丈夫應有照顧，身心受到嚴重傷害，侵犯配偶權，求償120萬元。

方女坦言因自己行為不妥，因而簽下切結書，不過，切結書內容並非都是事實，且縱使她有不當行為，但因期間短暫，情節並非重大，對方要求120萬慰撫金實在過高。

由於方女簽下「我一直找機會找你（指趙男），傳訊息、吃飯、要求載我出去…主動造成心理上身體上的依賴機會」、「但我在他真的要離婚時，又不敢承擔」等內容的切結書，法官因此判定2人確實有交往，判賠5萬元。

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