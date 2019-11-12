為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女教師勾已婚替代役... 有「身體」上的依賴判賠5萬

示意圖。與新聞無關

示意圖。與新聞無關

2019-11-12 13:29:29

〔記者王定傳／新北報導〕方姓國小女教師與在學校服替代役的趙姓已婚人夫偷情，趙男妻子察覺怪異，氣憤提訴求償，由於方女曾簽切結書自認：「我一直找機會找你（指趙男），傳訊息、吃飯、要求載我出去…主動造成心理上身體上的依賴機會」新北地院因此判決方女須賠償5萬元，可上訴。

據了解，趙男與中國籍、擁有博士學位的妻子在2016年間結婚，不過，結婚沒多久，趙妻就發現丈夫與方姓女教師交往曖昧。

趙妻提訴指出，方女明知服替代役的丈夫已婚，仍不斷找機會接觸，製造親密互動往來，並要求丈夫離婚，導致丈夫在她懷孕期間提出離婚要求，2017年4月間，她來台待產時，無意間發現方女所簽下的切結書才確定2人偷情。

趙妻說丈夫竟在她坐月子期間，要求她離開台北，也不同意她親餵母乳，她為了避免孩子受到影響，一直隱忍，她認為這都是方女有目的性作法，讓她在懷孕及生產後，都不能受到丈夫應有照顧，身心受到嚴重傷害，侵犯配偶權，求償120萬元。

方女坦言因自己行為不妥，因而簽下切結書，不過，切結書內容並非都是事實，且縱使她有不當行為，但因期間短暫，情節並非重大，對方要求120萬慰撫金實在過高。

由於方女簽下「我一直找機會找你（指趙男），傳訊息、吃飯、要求載我出去…主動造成心理上身體上的依賴機會」、「但我在他真的要離婚時，又不敢承擔」等內容的切結書，法官因此判定2人確實有交往，判賠5萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
她在房間撿到2G舊手機 打開驚見老公與小三偷情淫照
2019-11-05 23:38

她在房間撿到2G舊手機 打開驚見老公與小三偷情淫照
女警官遭爆台商小三 正宮男友不離不棄陪伴度難關
2019-11-03 23:23

女警官遭爆台商小三 正宮男友不離不棄陪伴度難關
推動永續+接軌國際 台新銀簽署赤道原則

推動永續+接軌國際 台新銀簽署赤道原則
外遇傳私生女照片炫耀還訴離 苦情元配獲賠70萬
2019-10-24 17:56

外遇傳私生女照片炫耀還訴離 苦情元配獲賠70萬
好大膽！警外遇還家暴法官妻 抬出「台灣阿童」嗆聲
2019-09-24 18:22

好大膽！警外遇還家暴法官妻 抬出「台灣阿童」嗆聲
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
老公和小三結婚？ 她請求離婚卻敗訴
2019-09-12 22:13

老公和小三結婚？ 她請求離婚卻敗訴
元配拿到千萬及房產 已「寬宥」告不成小三！
2019-08-30 06:55

元配拿到千萬及房產 已「寬宥」告不成小三！

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播