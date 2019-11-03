女警官遭爆台商小三 正宮男友不離不棄陪伴度難關

擔任刑事局月曆形象大使的女警官遭爆是台商小三。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-03 23:23:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕捲入台商小三風波的陳姓女警官外型甜美，4年前從台北市警局調入刑事局，先在內勤單位服務，後因對辦案有興趣，轉調專責重大金融詐欺的外勤大隊服務，轉換跑道後表現仍不俗，曾主導偵破重大吸金案，頗獲長官讚賞，最近因大選將近，又暫借調回內勤協辦有關選舉業務。

她主動要從內勤調往外勤，對女警來說很難得，顯示出她對自己有很深期許，才會挑選最吃重的外勤辦案工作，由於她處事認真，又不計較，在局內人緣算不錯，許多同事也沒聽說她有複雜的男女關係，對她捲入小三風波均感訝異與不解。

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由於台商元配選擇向媒體爆料披露此事，刑事局長官們在案發前並不知曉此事，周六下午獲悉，立即要女警官回局內說明，當時女警官心情頗沮喪，仍一五一十向長官報告整個事發經過。

她有一名相交多年、已論及婚嫁的男友，同是警職、目前也在刑事局外勤大隊服務，案發後這兩天怕女友心情不穩想不開，整天都陪著她，盼能度過此風波。

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