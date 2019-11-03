為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女警官遭爆台商小三 正宮男友不離不棄陪伴度難關

擔任刑事局月曆形象大使的女警官遭爆是台商小三。（記者姚岳宏翻攝）

擔任刑事局月曆形象大使的女警官遭爆是台商小三。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-03 23:23:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕捲入台商小三風波的陳姓女警官外型甜美，4年前從台北市警局調入刑事局，先在內勤單位服務，後因對辦案有興趣，轉調專責重大金融詐欺的外勤大隊服務，轉換跑道後表現仍不俗，曾主導偵破重大吸金案，頗獲長官讚賞，最近因大選將近，又暫借調回內勤協辦有關選舉業務。

她主動要從內勤調往外勤，對女警來說很難得，顯示出她對自己有很深期許，才會挑選最吃重的外勤辦案工作，由於她處事認真，又不計較，在局內人緣算不錯，許多同事也沒聽說她有複雜的男女關係，對她捲入小三風波均感訝異與不解。

由於台商元配選擇向媒體爆料披露此事，刑事局長官們在案發前並不知曉此事，周六下午獲悉，立即要女警官回局內說明，當時女警官心情頗沮喪，仍一五一十向長官報告整個事發經過。

她有一名相交多年、已論及婚嫁的男友，同是警職、目前也在刑事局外勤大隊服務，案發後這兩天怕女友心情不穩想不開，整天都陪著她，盼能度過此風波。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
刑事局月曆形象大使遭控當台商小三 女警官喊冤被設局
2019-11-03 15:39

刑事局月曆形象大使遭控當台商小三 女警官喊冤被設局
好大膽！警外遇還家暴法官妻 抬出「台灣阿童」嗆聲
2019-09-24 18:22

好大膽！警外遇還家暴法官妻 抬出「台灣阿童」嗆聲
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
冒充正宮買車票約會被抓 原來她是列車長的小三！
2019-10-14 00:16

冒充正宮買車票約會被抓 原來她是列車長的小三！
長榮資深空姐當小三 免費機票與人夫爽遊歐洲
2019-10-04 06:23

長榮資深空姐當小三 免費機票與人夫爽遊歐洲
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播