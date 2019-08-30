元配拿到千萬及房產 已「寬宥」告不成小三！

2019-08-30 06:55

［記者楊政郡／台中報導］有夫之婦「曉書」，搭上有婦之夫「武聖」，這是武聖第二次被抓姦，老婆是不放過他，但曉書魅力無限，讓武聖拿出1千萬現金及房產，還有每月6萬元優厚條件給妻子而達成離婚協議，以為事過境遷，曉書老公突然得知姦情，準備提告武聖，武聖前妻跳出來，先提告曉書妨害家庭，不過法官發現武聖前妻已拿到錢及房產，事後已「寬宥」武聖，告訴不可分原則，效果及於另一造，判決公訴不受理。

據了解，武聖與妻子婚後育有二子，2015年中起武聖與曉書在台中沐蘭等多家汽車旅館、曉書台北住處、高鐵車廂內及車站，發生63次姦情，兩人雖相隔台北、台中兩地，見面乾材烈火，1天來3次、2天來4次，讓人只羨鴛鴦不羨仙。

2016年5月初武聖的妻子透過徵信社抓姦，這次是武聖第二次被抓，老婆放話不放過他，但曉書果真魅力無限，讓武聖寧願放棄財產、房產，與妻子達成協議離婚，付出1千萬現金、房產及每月6萬元孩子撫養費。總算擺平武聖妻子而未提告。

可是紙包不住火，曉書的丈夫在2017年初得知他們姦情，寫了律師函給武聖，武聖與妻子雖已離婚，但感情卻勝似新婚，武聖前妻出面提告曉書，企圖要逼迫曉書丈夫不要提告，形成恐怖平衡！

不過，法官發現武聖把他們的離婚協議傳給曉書看，武聖妻子還口頭感謝曉書。但武聖收到律師函後，武聖前妻有LINE給曉書「距離上次FB私訊跟妳說謝謝已一年，如今想再說次謝謝妳！因為有妳，我們夫妻倆才明白在彼此心中如此重要，謝謝妳讓我們家的感情增加了厚度跟溫度！有時間我想約妳下午茶面對面聊一下」，「這次希望妳是開玩笑的，我們會一起面對，很樂意跟妳繼續作朋友」、「謝謝了」、「跟你聊、希望都不要告，明明結局都知道，不要互相折磨了」、「過程是美好的，就保持美好回憶」等語。

法官發現這是事後寬宥，若非宥恕豈可能對小三表示感謝，並願意繼續與小三為友，並認為「過程是美好的就保持美好回憶」等語，應判決公訴不受理。

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