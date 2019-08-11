研究員喚6旬婦「小魔女」 判賠老婆30萬元

2019-08-11 23:28

〔記者吳政峰／台北報導〕中央研究院周姓研究員與老婆相處不睦，2015年間提出離婚訴訟，案件審理時，法官查出周男竟喚年近60歲的胡姓女鄰居「小魔女」，且3年內兩人一同出國9次，周妻得悉氣到反休夫，今年初獲士林地院判准，日前又向兩人提出侵害配偶權的損害賠償，士院判賠30萬元，可上訴。

周男一家四口原在美國定居，20年前返台於中研院服務，同住在院方提供的宿舍，不知何故感情日趨淡薄，2015年初周男搬出宿舍，年底提出離婚訴訟，士院調查意外發現，周男3年內與胡女一同出國9次，雙方還互傳「我知道你很愛我的」、「多謝你的愛」、「好個小魔女丫」、「是天使」等曖昧字句，關係匪淺。

審理期間爆出此內幕，周男趕緊撤回離婚訴訟，周妻則氣炸了，反向士院提告休夫，惟周、胡2人未避嫌，又一起出國3次，法官審酌周男應負較大責任，今年初准離。

周妻未善罷甘休，持法官查出的證據向2人提出損害賠償，不僅提示兩人互訴愛意的訊息，另主張周、胡2人從2014年起私下同遊德國、土耳其、法國、瑞典、希臘等多個國家，至離婚前共一同出國12次，日數合計高達150餘日，胡還問周「希臘我們是12？還是1月底的丫？」周答「前後19-20天吶」，可見兩人確實侵害她的配偶權。

周、胡承認訊息為真，但強調「我知道你很愛我的」、「多謝你的愛」等語為用字遣詞習慣，只是把「關愛」簡寫成「愛」而已，至於「小魔女」、「天使」等談話，只是開玩笑，並無曖昧。

對於同遊外國一事，兩人解釋彼此是認識50年的飲食相近朋友，基於情誼搭同航班可互相照應，到了國外則各走各的行程，僅偶而因吃素而共同用餐，並未侵害周妻配偶權。

法官指出，周男與胡女間確有親密對話，且短短4年間多次共同出國，來往已逾越一般朋友情誼，破壞周妻的婚姻信賴基礎，使她精神受苦，考量周男年入近200萬元、胡女約30萬元，認為2人應賠30萬元為宜。

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