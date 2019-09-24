好大膽！警外遇還家暴法官妻 抬出「台灣阿童」嗆聲

2019-09-24 18:22

〔記者王定傳／綜合報導〕趙姓警察被控與吳姓小三同居，甚至會出手打傷擔任法官的妻子，還嗆聲「童仲彥會將他的老婆打成豬頭，正因為有妳這種女性」，並在訴狀中還夾雜筆誤自稱：「圍繞在我身邊有好感之女性不少…相談甚歡，就會進一步相約去『做做愛的事』」。趙妻感嘆，藝人許志安、阿翔出軌後均認罪，丈夫卻變本加厲，提訴求償；新北地院判趙男賠償36萬元。

據了解，趙姓警察因登山而認了吳當乾姊，吳女甚至會熱情地稱呼趙妻為「弟妹」，趙妻本不以為意，事後發現趙、吳2人經常出雙入對、單獨出外登山，居然演變成前往摩鐵休息、泡湯，甚至共遊紐西蘭、在外同居，才發現丈夫出軌。

小三嗆女法官：靠證書綁住厭棄妳的男人

趙妻提訴指出，吳女曾承諾不再和丈夫往來，竟只是謊言；事後丈夫為了逼她離婚，居然在深夜放音樂不讓她睡覺，還持剪刀破壞枕頭套、床單，並將貓咪的排泄物放到床旁等方式騷擾，甚至對她及女兒動粗家暴。

趙妻還指，吳女曾在訊息中罵她：「妳堅持躲在證書底下，無情無愛無互動，妳侮辱了妳自己的高學歷，高階層、高所得的職，妳還得靠證書綁住一個厭棄跟妳生活的男人」、「可憐復又可悲的婦人…已經沒有愛了，還如此拖拖拉拉，一點也不干脆（乾脆），簡直是歹戲拖棚讓人見笑」。

其夫亦罵她：「童仲彥會將他的老婆打成豬頭。正因為有妳這種女性，一直死咬不放」；趙妻在訴狀中感嘆，藝人許志安、阿翔外遇經媒體披露，各出面道歉，並向配偶真誠悔悟，趙男卻變本加厲，無情對待，拋妻棄女，求償300萬元。

他否認偷情：身邊不少女性青睞我的風采

趙男否認偷情、同居等指控，但又在訴狀中自揭：「現實生活中圍繞在我身邊有好感之女性不少，網路聊天室聊天的辣妹或失婚婦女，也相當青睞我的風采，這些女性與我都是成年人，對性事相當的渴求，往往相談甚歡，就會進一步相約去『做做愛的事』，相互慰藉寂寞的靈魂」。

另外，趙男雖強調「做做愛的事」只是筆誤，實際上是「做愛做的事」；不過，法官認為，不論為何，均可看出趙男與不詳女子互動，已違反倫理規範，破壞2人婚姻及家庭穩定，加上他與吳女有同居外遇，並有家暴情形，侵犯趙妻配偶權及身體權，判賠36萬元。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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