老公和小三結婚？ 她請求離婚卻敗訴

2019-09-12 22:13

〔記者楊國文／台北報導〕林姓女子帶著兒子到智利探視家人，歡度耶誔，卻獲報老公帶著另名女子離開台灣，還跑到泰國結婚，林女火冒三丈訴請離婚；但高等法院認為，夫妻已分居5年之外，林女也無法證明老公確實是和別的女子結婚，判她敗訴，不准離婚。

林女主張，2011年10月她和丈夫結婚，生下一子。2014年11月4日，她帶著兒子到智利和爸媽共度耶誕假期，丈夫答應2個禮拜後和母女倆在智利會合。

才抵達智利，林女發現手機裡有400多通未接來電，原來是鄰居急著打電話告訴她，丈夫和名叫Cathy的女子搬離台灣，但她用盡各種方法都無法聯繫到丈夫。

讓林女無法接受的是，經多方打聽，竟發現丈夫帶著Cathy跑到泰國結婚，林女心灰意冷下，決定訴請離婚。台北地院判林女敗訴，她不服上訴高院，並追加「重婚」相關指控，請求准予離婚。

但高等法院審理認為，林女提出所謂疑為丈夫和Cathy在泰國結婚的照片，無法以肉眼確認新郎新娘就是誰，且丈夫是美國籍，若在泰國結婚，各國立法有登記婚也有儀式婚，加上，無法以一張照片和婚宴收據即判定林女丈夫和Cathy是否有合法結婚效力，更無法認定其夫有重婚狀況。

此外，林女自5年前攜子赴智利開始，和丈夫已分居至今，林女也無法舉證是因丈夫的建議才到智利，或證明林女和丈夫婚姻失和，是因丈夫和名叫Cathy的女子結婚所致，因此判她敗訴，不准予離婚。仍可上訴。

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