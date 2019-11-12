一句老公根本不鳥你 正宮怒控小三求償百萬

正宮怒控小三求償百萬，但新竹地院認為對話充其量只是雙方互相攻詰之語，尚難僅憑雙方互不相讓之口舌之爭，即推論許女與人夫間有情節重大對婚姻不忠行為，最後駁回全案。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-12 20:56:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹謝姓女子得知老公與已婚的許姓小三有曖昧，許女不僅嗆謝女有病快去看醫師、老公根本不鳥妳、乖乖打掃煮飯一輩子當女傭等毒舌的話語，還在簡訊嗆「他現在去洗澡了」，謝女憤而向許女求償100萬元，然而新竹地院法官認為對話充其量只是雙方互相攻詰之語，尚難僅憑雙方互不相讓之口舌之爭，即推論許女與人夫間有情節重大對婚姻不忠行為，最後駁回全案。

許女的先生吳男告知謝女，許女與她先生蔡男發展不正常男女關係，蔡男並以簡訊向吳男承認：你叫我離開我也離開了；我真的沒有要破壞你的家庭；對不起；我真的沒有要再打擾你們了等語。

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謝女知悉上情後，即利用FB、IG等社群軟體搜尋到許女帳號，並藉由傳訊息方式制止許女繼續勾搭、聯絡她老公，然許女態度囂張，除大方承認與蔡男為情侶關係外，更譏笑她是傭人、不被愛的人，並傳送蔡男跟她之間的曖昧對話挑釁。自其中部分對話可以得知許女與蔡男多次單獨相處、同睡一室、逾越男女社交禮儀，足以證明許女侵害配偶權且情節重大，致她長期精神痛苦不堪。

今年9月在刑事傷害案件調解庭時，許女與蔡男在調解室外比鄰而坐互動親暱，彷彿2 人才是夫妻，將她這個正宮冷落於一旁。她憤而向許女求償100萬元。

謝女則說蔡男是以前學校的學長，且他的前妻是她姐姐的好朋友，因此認識而已。3 年前某次偶然聊天，蔡男向她訴說與現任妻子謝女感情不睦，之後蔡男經常主動聯絡她，她只是聽蔡男訴說心情，謝女對此不爽，她則回應：我跟妳不認識！我婚姻幸福，沒必要跟妳搶老公；請妳管好自己老公。然謝女仍辱罵她搶老公、小三、賤人、酒店小姐等，甚至騷擾她家人，她不得已才故意反擊，為了氣謝女而故意隨便說說。

許女說蔡男曾經於對話中戲稱她為「老婆」，她當即表明「我不是，你老婆在你旁邊」。

許女也曾在訊息中稱蔡男「他現在去洗澡了」，是因蔡男說他要去洗澡了而結束通話，是各自在各人家中，並非二人同處一室。

謝女提出與許女諸多對話，固然許女一再炫示知道蔡男很多事情，且聲稱有本事讓蔡男不帶正宮出國、回娘家、潛水；譏笑謝女有病快去看醫師、老公根本不鳥妳、乖乖打掃煮飯一輩子當女傭等毒舌的話語。

然謝女亦不遑多讓，譏以：搶別人老公，跟別人老公比較快樂是嗎；破壞，不要說自己多清白；我跟他是干妳什麼事，介入害人離婚等語。法官觀諸許女所發訊息中亦多次傳達「誰破壞你們，妳道歉我考慮啊!！我自己婚姻幸福喔，不好意思！」

法官認為這些對話充其量只是雙方互相攻詰之語，尚難僅憑雙方互不相讓之口舌之爭，即推論許女與蔡男間有情節重大對婚姻不忠行為。

本案審理期間，蔡男到庭旁聽，法官當庭問他可否承諾一段時間不與許女聯絡，讓正宮放心也讓許女不被打擾，沒想到蔡男竟說：這是他夫妻之間出的問題，如果之後他跟其他異性朋友比較好的話，是否妻子又要去告他的朋友？由此可見蔡男夫妻關係確實不佳，且蔡男重視其異性朋友猶勝於配偶的感受，正宮謝女陳述其精神痛苦誠屬不虛，然此究竟還是蔡男個人看待婚姻、家庭的價值觀，法官也不便說什麼，最後判決駁回正宮之訴。

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