領保險金遭刁難 家屬氣炸「搬遺體」抗議... 保險公司秒給錢

〔即時新聞/綜合報導〕南非2名女子為了幫過世的叔叔舉辦喪禮,向保險公司請領保險金多次未果,氣到讓他們直接把叔叔的遺體搬到保險公司抗議。

據《News24》報導,南非2位女子瑪龍果(Ntombenhle Mhlongo)及瑪夏莉(Thandaza Mtshali)指控,她們向保險公司Old Mutual申請叔叔的死亡理賠金1700英鎊(約新台幣6.7萬元),但該公司卻多次迂迴她們,先稱文件處理有問題,又要她們再等9天,導致喪禮無法舉辦。

瑪龍果與瑪夏莉透露,她們很貧窮,相當需要這筆錢,對方不斷拖延時間,不僅讓她們多次來回保險公司,叔叔也遲遲不能下葬,她們認為「這些文件不足夠的話,那麼遺體應該能給他們答案」,於是將叔叔的遺體直接抬到保險公司裡。

曝光的影片顯示,瑪龍果及瑪夏莉在現場抗議,若保險公司不現在支付保險金,她們就不會移走叔叔的遺體,公司員工全都被嚇壞了,立即開會討論,決定直接以現金賠償,只要她們把遺體搬走就好。

