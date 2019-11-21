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領保險金遭刁難 家屬氣炸「搬遺體」抗議... 保險公司秒給錢

南非兩名女子因多次到保險公司請領過世叔叔的保險金未果，氣到把叔叔遺體直接搬到現場抗議。（圖擷自@ConfessionWhite推特）

南非兩名女子因多次到保險公司請領過世叔叔的保險金未果，氣到把叔叔遺體直接搬到現場抗議。（圖擷自@ConfessionWhite推特）

2019-11-21 12:29:21

〔即時新聞／綜合報導〕南非2名女子為了幫過世的叔叔舉辦喪禮，向保險公司請領保險金多次未果，氣到讓他們直接把叔叔的遺體搬到保險公司抗議。

《News24》報導，南非2位女子瑪龍果（Ntombenhle Mhlongo）及瑪夏莉（Thandaza Mtshali）指控，她們向保險公司Old Mutual申請叔叔的死亡理賠金1700英鎊（約新台幣6.7萬元），但該公司卻多次迂迴她們，先稱文件處理有問題，又要她們再等9天，導致喪禮無法舉辦。

瑪龍果與瑪夏莉透露，她們很貧窮，相當需要這筆錢，對方不斷拖延時間，不僅讓她們多次來回保險公司，叔叔也遲遲不能下葬，她們認為「這些文件不足夠的話，那麼遺體應該能給他們答案」，於是將叔叔的遺體直接抬到保險公司裡。

曝光的影片顯示，瑪龍果及瑪夏莉在現場抗議，若保險公司不現在支付保險金，她們就不會移走叔叔的遺體，公司員工全都被嚇壞了，立即開會討論，決定直接以現金賠償，只要她們把遺體搬走就好。

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