新婚不久妻子墜樓亡 竟是丈夫「騙保險殺人」

2019-06-02 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽1名新婚不久的女子2年前從19樓墜樓身亡，丈夫痛哭表示，妻子是在陽台丈量窗簾時沒站穩摔下，警方偵查後發現多項疑點，原來一切都是男子策劃的「騙保險殺人案」，檢方依故意殺人罪起訴男子，法院日前一審判處死刑。

綜合中媒報導，中國安徽淮北市1名張姓女子於2016年10月與高姓男子登記結婚，結婚前1天2人簽署婚前協議，內容為高男在結婚登記3個月內，需將名下的一些房產以及車輛過戶給張女。

張女多次和高男要求約定的車房，但都遭高男推辭，新婚不到3個月，張女意外從19樓墜樓身亡，高男痛哭表示，妻子想送妹妹1個窗簾，但在陽台上丈量時卻沒站穩摔下。

經警方偵查，張女的屍體呈現「彎折狀」，衣服與鞋子都有損傷痕跡，進一步追查發現，高男結婚後和多名女子曖昧，私下還幫妻子保了「人身意外保險」，內容為張女若在1年內意外死亡，高男將獲得人民幣50萬元（約台幣228萬元）的保險金。

警方調查與高男有曖昧的女子，發現高男謊稱自己有車有房，還是水產小開，甚至要求曖昧女子們慫恿張女買「意外險」，在警方偵訊下，高男承認自己眼看保險期限將至，才策劃此殺人案。

檢方2年前依故意殺人罪起訴高男，法院日前一審判處高男死刑。

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