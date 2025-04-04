尹錫悅彈劾案今上午宣判 20旁聽席9萬多人申請

南韓憲法法院將在今天上午11時針對總統尹錫悅彈劾案宣判，法院外聚集大批民眾。（法新社）

2025/04/04 08:52

〔中央社〕南韓憲法法院將在今天上午11時（台北時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案宣判，備受關注。僅20席旁聽席，共有9萬6370人申請，競爭率達4818.5倍。尹錫悅不會親自現身憲法法院，將在位於漢南洞的官邸透過電視直播觀看結果。

尹錫悅彈劾案宣判日，預料將有大批支持者與反對者走上街頭。當局將出動1萬4000多名鎮暴警察部署在首爾各地，憲法法院附近的學校和商店也基於安全理由關閉。

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尹錫悅的律師團日前表示，考慮到可能會造成混亂，以及維護秩序等問題，尹錫悅將不出席彈劾審判宣判，而是在官邸觀看結果。

彈劾案宣判將透過電視直播，可以在現場觀看的20席一般旁聽席，共吸引9萬6370人申請。根據韓國媒體報導，2017年因為閨蜜干政遭彈劾下台的韓國前總統朴槿惠，當時宣判時的旁聽席競爭率為796倍。2004年彈劾遭駁回的前總統盧武鉉，當時的競爭率則是20倍。

如果憲法法院判決通過尹錫悅彈劾案，他將被免職；當局會在2個月內舉行全國大選，選出繼任者。如果憲法法院駁回或是不受理彈劾案，他將立即復職，返回總統辦公室。

韓媒報導，如果彈劾案被認定成立，尹錫悅必須搬離位於漢南洞的官邸，到時候很可能會返回他原先位於瑞草洞、被登記在夫人金建希名下的私宅Acrovista。

當地居民和周邊商家在彈劾宣判日之前顯得格外謹慎，不太願意透露可能會和尹錫悅再次成為鄰居的想法。不過，也有人表示感覺「很不方便」，這和是否支持尹錫悅無關，更多是因為他所帶來的社會和媒體關注。

有一名帶著小狗散步的60多歲男性居民昨天受訪表示，「尹總統還沒有搬去官邸之前住在這裡，那時候我也不是很高興。我不討厭他這個人，但那時候記者常來，還有那些叫做警護員的吧，到處走來走去，讓人感覺很不方便」。

他說，「我只是想要過得安靜一點，他（尹錫悅）要是又回來住，這裡肯定又會吵吵鬧鬧。還是清靜最好」。

Acrovista周邊自從尹錫悅當選以來就是最熱鬧的集會場所之一。由於抗議活動帶來的噪音，居民曾經向瑞草警察署遞交陳情書。

尹錫悅當選後，大樓附近曾經掛上布條，寫道「Acrovista感到驕傲的住民尹錫悅先生，恭賀當選第20屆總統，居民一同祝賀」，但現在布條已經全數撤除。

如果彈劾案被認定成立，尹錫悅和金建希必須離開漢南洞官邸。如果他們沒有另尋住處，很可能回到Acrovista。不過考慮還要準備維安措施，短期內可能繼續留在官邸。

朴槿惠過去也是考慮到維安問題，在憲法法院2017年3月10日裁定彈劾成立後，她在2天後的3月12日才搬回位於三成洞的自宅。

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