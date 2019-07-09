天道盟角頭遭狙殺 妻領300萬保險金被控共犯結果是…

2019-07-09 21:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子吳俊廷2013年騎機車尾隨天道盟角頭劉芳成，於新北市路口製造假車禍，騙劉男下車，連轟10槍將他當場擊斃，2017年被依殺人罪判刑19年定讞，但與劉男分居的黃姓妻子案發前一年幫劉男投保，而黃女李姓友人又是吳男妻子，懷疑吳男被妻唆使行兇，事後黃、李並平分劉男的300萬元身故理賠金，劉家人因此怒控兩女殺人罪，新北地檢署調查認定黃、李女罪嫌不足不起訴。

102年8月7日深夜，吳男趁劉男駕駛賓士車停等紅綠燈時，先製造車禍事故引誘劉男下車，掏出預藏手槍行刑式狂轟10槍，劉男因此慘死街頭。事後劉家人發現，劉男與黃女感情不睦，分居數10年，期間劉男與另名女子同居，雙方育有2子，2子指控，2012年5月，黃女幫父親投保平安險，保險期自2012年8月至2013年8月，身故理賠金300萬元。

但劉男卻於保險到期前10天遭槍殺身亡，事後黃女旋即領取300萬元保險金，並與李女朋分花用，2子懷疑是李女唆使老公吳俊廷殺害父親，怒告黃、李女涉犯殺人罪。

開庭時，李女否認辯稱，經員警通知才得知老公被殺害，否認是共犯；李女則經傳喚未到案。

檢方認為，法院判決指出，劉男因參與輔大花園夜市經營及新北市家禽屠宰場等事業經營，因為利益糾紛，從輔大花園夜市開會後返家途中遭狙殺，且吳男與劉男案發前並無接觸，加上判決亦未認定黃、李女有涉嫌殺害劉男，無法憑劉子單一指述認定兩人犯行，今處分不起訴。

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